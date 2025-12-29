Pursaklar'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada

Pursaklar’da kar yağışıyla tüm ekipler seferber

Pursaklar Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yürütüyor. Pursaklar Belediyesi ana arterler, sokaklar, okul çevreleri, hastaneler ve kamu binaları başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadelede önleyici çalışmalar

Belediye ekipleri kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici müdahaleleri titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle gece saatlerinde artan buzlanma riskine karşı teyakkuz halinde bulunuyor ve müdahaleler ivedilikle yapılıyor.

Başkan Ertuğrul Çetin’in açıklaması

Sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak için yoğun çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şöyle konuştu: ‘‘Kar yağışına karşı ekiplerimiz, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor’’. Çetin, hemşehrilerin güvenliği ve günlük yaşamlarının aksamaması için karla mücadelede tüm imkânların seferber edildiğini, merkez ve kırsal ayırt edilmeksizin ilçenin her noktasında 7/24 esasına göre çalışıldığını vurguladı.

Başkan Çetin, vatandaşlara mümkün olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyeye ulaşmalarını rica etti.

Vatandaşlara çağrı

Pursaklar Belediyesi yetkilileri, ihtiyaç halinde vatandaşların belediyenin çağrı merkezine ulaşabileceklerini belirtti. Yetkililer, ekiplerin müdahale ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

