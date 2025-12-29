DOLAR
Pursaklar'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada

Pursaklar Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı ana arterler, okul ve kamu binalarında kar küreme, tuzlama ve buzlanma önlemleriyle 7/24 çalışıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:31
Pursaklar’da kar yağışıyla tüm ekipler seferber

Pursaklar Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yürütüyor. Pursaklar Belediyesi ana arterler, sokaklar, okul çevreleri, hastaneler ve kamu binaları başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadelede önleyici çalışmalar

Belediye ekipleri kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici müdahaleleri titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle gece saatlerinde artan buzlanma riskine karşı teyakkuz halinde bulunuyor ve müdahaleler ivedilikle yapılıyor.

Başkan Ertuğrul Çetin’in açıklaması

Sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak için yoğun çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şöyle konuştu: ‘‘Kar yağışına karşı ekiplerimiz, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor’’. Çetin, hemşehrilerin güvenliği ve günlük yaşamlarının aksamaması için karla mücadelede tüm imkânların seferber edildiğini, merkez ve kırsal ayırt edilmeksizin ilçenin her noktasında 7/24 esasına göre çalışıldığını vurguladı.

Başkan Çetin, vatandaşlara mümkün olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyeye ulaşmalarını rica etti.

Vatandaşlara çağrı

Pursaklar Belediyesi yetkilileri, ihtiyaç halinde vatandaşların belediyenin çağrı merkezine ulaşabileceklerini belirtti. Yetkililer, ekiplerin müdahale ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

