Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar

Yüksekova'da yaklaşık 50 çocuk, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yokuşu tepsi, bidon ve tahtalarla kayak pistine çevirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:36
Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar

Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar

Yoğun karın ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde renkli görüntüler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilen yaklaşık 50 çocuk, mahalle yolunu pist alanına çevirerek evlerinden getirdikleri tepsi, bidon ve tahtalarla kaymanın keyfini yaşadı.

İlçe merkezinde üç gün boyunca etkili olan ve ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı. Yağışı eğlenceye dönüştüren çocuklar, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yokuşlu yollarda bir araya geldi.

Kendi imkanlarıyla oluşturdukları pistte sıraya giren çocuklar; poşet, tahta, tepsi ve bidon gibi malzemeleri kızak olarak kullanarak gönüllerince eğlendi. Ailelerin de evlerinin pencerelerinden takip ettiği o anlarda renkli görüntüler oluştu.

Mahsur Alan arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkardıklarını belirterek, 'Burada arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Evde kaymak için ne bulduysak getirdik, hep beraber eğleniyoruz' dedi.

Rabia Geçirgen ise, 'Yoğun bir kar yağışı oldu, bugün de hava çok güzel. Yaklaşık 50 arkadaşımızla toplandık. Tahta, tepsi ve bidonlarla evimizin önündeki yokuşta kayıyoruz. Çok keyifli geçiyor' diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

