Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar

Yoğun karın ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde renkli görüntüler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilen yaklaşık 50 çocuk, mahalle yolunu pist alanına çevirerek evlerinden getirdikleri tepsi, bidon ve tahtalarla kaymanın keyfini yaşadı.

İlçe merkezinde üç gün boyunca etkili olan ve ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı. Yağışı eğlenceye dönüştüren çocuklar, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yokuşlu yollarda bir araya geldi.

Kendi imkanlarıyla oluşturdukları pistte sıraya giren çocuklar; poşet, tahta, tepsi ve bidon gibi malzemeleri kızak olarak kullanarak gönüllerince eğlendi. Ailelerin de evlerinin pencerelerinden takip ettiği o anlarda renkli görüntüler oluştu.

Mahsur Alan arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkardıklarını belirterek, 'Burada arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Evde kaymak için ne bulduysak getirdik, hep beraber eğleniyoruz' dedi.

Rabia Geçirgen ise, 'Yoğun bir kar yağışı oldu, bugün de hava çok güzel. Yaklaşık 50 arkadaşımızla toplandık. Tahta, tepsi ve bidonlarla evimizin önündeki yokuşta kayıyoruz. Çok keyifli geçiyor' diye konuştu.

