Konya Ereğli'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı

Konya'nın Ereğli ilçesine mevsimin ilk karı yağdı
İlçe beyaza büründü, çiftçiler sevindi
Konya'nın Ereğli ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Ereğli'de gece yarısı başlayan kar, ilçede sevinç yarattı ve ilçe haftaya beyaz örtüyle uyandı.
Ülke genelinde devam eden kuraklığın ardından beklenen beyaz bereket, Ereğli'de memnuniyetle karşılandı; özellikle çiftçiler yağan kardan dolayı sevindi.
Ancak kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde bazı yüksek kesimlerde yer yer buzlanmalar meydana geldi.
KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.