DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.164,49 1,39%
BITCOIN
3.791.712,09 -0,81%

Konya Ereğli'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı

Konya'nın Ereğli ilçesinde gece yarısı başlayan mevsimin ilk karı ilçe merkezini beyaza bürüdü; çiftçiler sevindi, yüksek kesimlerde buzlanma oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:25
Konya Ereğli'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı

Konya'nın Ereğli ilçesine mevsimin ilk karı yağdı

İlçe beyaza büründü, çiftçiler sevindi

Konya'nın Ereğli ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Ereğli'de gece yarısı başlayan kar, ilçede sevinç yarattı ve ilçe haftaya beyaz örtüyle uyandı.

Ülke genelinde devam eden kuraklığın ardından beklenen beyaz bereket, Ereğli'de memnuniyetle karşılandı; özellikle çiftçiler yağan kardan dolayı sevindi.

Ancak kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde bazı yüksek kesimlerde yer yer buzlanmalar meydana geldi.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Kar Sevinci: Kent Beyaza Büründü
2
Pursaklar'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
3
Bingöl'de Beklenen Kar Başladı: Kent Beyaza Büründü
4
Tekirdağ Ganos Dağı'nda Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi
5
Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı
6
Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı