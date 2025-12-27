60 Yaşında Hayalini Gerçekleştirdi: Fatma Odabaşı B Sınıfı Ehliyetini Aldı

Konya Çeltik'ten Yunak’a uzanan başarı hikayesi

Konya’nın Çeltik ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki ilkokul mezunu Fatma Odabaşı, yazılı ve direksiyon sınavlarında başarılı olarak B sınıfı ehliyet almaya hak kazandı.

Çocukluk yıllarından beri araç kullanmaya ilgi duyan Odabaşı, ehliyet almak için Yunak ilçesindeki sürücü kursuna başvurdu. İlerleyen yaşına rağmen başarının çok çalışmak olduğunu ifade etti.

Sürücü kursu yetkilileri, Odabaşı’nın gösterdiği başarı ve cesaret nedeniyle kendisine madalya takdim etti.

Çeltik’ten Yunak’a gelerek pazarda tezgah açtığı öğrenilen Odabaşı, bundan sonra pazar tezgahını aracıyla taşıyacağını söyledi.

FATMA ODABAŞI'NA GÖSTERDİĞİ BAŞARI VE CESARETTEN DOLAYI MADALYA VERİLDİ