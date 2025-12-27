DOLAR
Karabük'te Kuvvetli Kar Uyarısı: 20 cm Üzeri Bekleniyor

Karabük Valiliği, pazar öğleden itibaren başlayıp pazartesi akşamına kadar etkili olması beklenen 20 cm üzeri kar yağışı ve buzlanma uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:19
Karabük Valiliği, etkili olan kar yağışının devam edeceğini ve 20 santimetrenin üzerinde kar beklendiğini bildirdi.

Valilikten uyarı

Valilik açıklamasında, pazar günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun, 20 santimetre üzeri kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada yağışların kıyı kesimlerde önce yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği, kuvvetli yağışların pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada vatandaşların buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi; ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Karla mücadele çalışmaları

Valilik ayrıca, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. İl Özel İdaremize ait 21 iş makinesi ve 55 personel ile sahada aralıksız kar küreme ve yol genişletme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Yapılan teşekkür açıklamasında, mesai mefhumu gözetmeksizin gece saatlerine kadar görev yapan tüm ekipler, İl Genel Meclis Üyeleri, basın mensupları, muhtarlar ve vatandaşlara şükran dile getirildi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buzlanmaya karşı ekstra tedbir alınmasının önemine dikkat çekildi.

Valilik son olarak, can ve mal güvenliği açısından trafikte dikkatli ve tedbirli olunması çağrısını yineledi.

