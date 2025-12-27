DOLAR
Elazığ'da 111 Köy Yolu Kapandı: Ekipler 90 Araçla Müdahale Ediyor

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle 546 köyden 111'inin yolu kapandı; İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:24
Elazığ'da 111 köy yolu ulaşıma kapandı

Karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelindeki 546 köyden 111'inin yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları, kırsal ulaşımı güçleştirirken İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun mesai yürütüyor.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında toplam 90 araç ve 120 personel ile müdahale devam ediyor. Ekipler, kapanan yolları açmak ve güvenli ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Palu Gemtepe-Gökdere Grup Yolu ile Sivrice Duygulu Grup Yolu'nda yürütülen operasyonlarda yolda mahsur kalan araçların ekiplerce güvenli şekilde kurtarıldığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

KÖY YOLLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

