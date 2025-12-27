KBÜ ve STK'lar Sosyal Fayda İçin Bir Araya Geldi

Toplantıda İş Birliğinin Gücü Vurgulandı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kentte faaliyet yürüten bazı sivil toplum kuruluşları ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantı, KBÜ Üniversite Evi'nde gerçekleştirildi ve üniversitenin toplumla kurduğu bağların güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Gündem: Etkinlikler, Üç Aylar ve Sosyal İnovasyon

Katılımcılar, önceki toplantının çıktılarından olan 26 Eylül tarihli değerlendirmeleri ele aldı ve önümüzdeki üç ay içinde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetleri görüştü. Toplantıda sabah namazı buluşmaları, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan etkinlikler ile kandil programları masaya yatırıldı.

Ayrıca her sivil toplum kuruluşunun belirli haftalarda yer alacağı "Üç Aylar Standı" uygulaması gündeme geldi. Kampüsteki Ramazan etkinlikleriyle ilgili planlamalar çerçevesinde, faaliyetlerin 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında yapılması planlandığı paylaşıldı.

Gündem maddeleri arasında yer alan Sosyal İnovasyon Merkezi çalışmaları kapsamında ise üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının ortak proje geliştirmesi ve sosyal fayda odaklı faaliyetlerin artırılması hedefi öne çıktı.

Rektörün Mesajı

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, toplumla sıkı ilişkiler kurmanın ve sivil toplumla ortak çalışmalar yürütmenin önemine dikkat çekti. Kırışık, Karabük Üniversitesi'nin şehirle bütünleşen ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir üniversite olma hedefi doğrultusunda STK'larla iş birliğine açık olduğunu vurguladı.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

