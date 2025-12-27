DOLAR
Kastamonu'da Kar Etkili: 202 Karayolu Kapandı, Valilikten Uyarı

Kastamonu merkezinde akşam saatlerinde kar etkili oldu; 202 karayolu kapandı. Valilik 28-29 Aralık için kuvvetli kar (20 cm ve üzeri) uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:55
Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, gün boyunca yüksek rakımlı bölgelerde devam etti. Akşam saatlerinde ise il merkezinde de etkili olmaya başlayan yağış, şehir genelinde aralıklı olarak sürüyor.

Ulaşım ve çalışmalar

202 karayolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarında sabah saatlerinde başlattıkları çalışmalara devam ediyor. Karayolları ekipleri ise yollarda buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yürütüyor.

Valilikten uyarı

Kastamonu Valiliğinden yapılan duyuruda, kar yağışının 29 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, Kastamonu ve çevrelerinde, 28 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Valilik ayrıca, kuvvetli yağışların 29 Aralık 2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olmasının tahmin edildiğini belirterek, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

