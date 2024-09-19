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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Lansmanı Yapıldı

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'Hikayemiz birlikte' temasıyla 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:52
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Lansmanı Yapıldı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Düzenleniyor

Bir dönem Türkiye'nin en prestijli sinema etkinliklerinden biri olarak bilinen Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen yıl yapılan iptallerin ardından 5-12 Ekim 2023 tarihleri arasında 'Hikayemiz birlikte' temasıyla geri dönecek.

Festivalin Tanıtımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin sanat direktörü Deniz Yavuz, jüri başkanı Ferzan Özpetek ve jüri üyeleri ile festival idari direktörü Cansel Tuncer katılımıyla gerçekleşti.

Böcek: "Üzüntülerin Üstesinden Gelmek Önemli"

Toplantıda konuşan Başkan Böcek, geçen yıl festivalin yapılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Gözbebeğimiz Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl tüm engelleri bir kenara bırakarak, festivalimizi sinema emekçileriyle birlikte gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Halkın Rolü

Böcek, festival kapsamında halkın yer aldığı afiş ve tanıtım videolarının hazırlandığını belirterek, "Daha çok hikaye, daha çok seyirciyle buluşsun dediğimiz bu yılki kampanyamızda, vatandaşlarımızı festivalin bir parçası haline getirdik" sözlerine yer verdi.

Etkinlikler ve Ödüller

Festivalde, sinema sorunlarının ele alınacağı bir çalıştay düzenlenecek ve öğrencilere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Böcek, festival için toplam 5 milyon liralık ödül desteği sağlanacağını da duyurdu.

Jüri Başkanı Ferzan Özpetek'in Geçmişi

Festivalin jüri başkanı Ferzan Özpetek, "Hamam" filmiyle 1997 yılında Altın Portakal'da başarı elde ettiğini hatırlatarak, "Bu festivale karşı bir borcum var. Yeni yönetmenler ve projeleri desteklemek benim amacım." dedi.

Kortej Durumu ve Bilet Fiyatları

Özpetek, sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek kortejin durumunun henüz netleşmediğini söyledi. Ayrıca, festivaldeki film biletlerinin öğrencilere 5, yetişkinlere ise 10 lira olarak belirlendiğini aktardı.

Sonuç

Festivalin sanat direktörü Yavuz, yine 97 film gösterimi planlandığını ve 60. festival konusunda bir çalışma yapılacağını ifade etti. Etkinlik boyunca izleyiciyle buluşacak 7 filmde Filistin sorunu ele alınacak.

Genç yetenekleri desteklemek ve Türk sinemasına özgün eserler kazandırmak amacıyla festivalin düzenlendiği vurgulandı.

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