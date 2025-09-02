DOLAR
62. Altın Portakal Film Festivali'nde Onur ve Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e; başarı ödülleri Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya verilecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:49
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller belli oldu

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında onur ve başarı ödüllerinin sahipleri açıklandı. Festival hazırlıkları, 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinlik için sürüyor.

Onur Ödülleri

Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen, bu yıl festivalin onur ödülüne layık görüldü. İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan Aksoy, eğitimini Münih Müzik Akademisinde sürdürdü. Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yaşamına başlayan Aksoy, tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında yaklaşık 40 yıllık kariyeriyle iz bırakan yapımlara imza attı.

Settar Tanrıöğen ise oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı; sinemaya 1996 yapımı, Yavuz Turgul yönetmenliğindeki "Eşkıya" filmiyle adım attı.

Başarı ve Diğer Ödüller

Festivalin başarı ödülleri bu yıl başarılı oyunculuk performansları nedeniyle Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek. Ayrıca Sinema Emek Ödülünün sahibi Feride Çiçekoğlu, Genç Sinemacı Başarı Ödülünün sahibi ise Cansu Baydar oldu.

Tüm ödüller, festivalin açılış töreninde, 25 Ekim tarihinde sahiplerine verilecek.

