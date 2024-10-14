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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 1,5 Milyon Ziyaretçi Hedefi

17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek, Adana Lezzet Festivali'nde 1,5 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:00
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 1,5 Milyon Ziyaretçi Hedefi

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Hedef 1,5 Milyon Ziyaretçi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1,5 milyon kişinin katılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Festivale Özel Hazırlıklar Sürüyor

Valilik, belediyeler, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Merkez Park'ta yapılacak olan festival için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenecek etkinlikte, katılımcılara şehir mutfağı ve sokak yemeklerini tanıtacak stantlar kurulacak.

Renkli Etkinlikler Ve Yarışmalar

Festival, ünlü şeflerin sunumlarıyla zenginleşecek. Ziyaretçiler, söyleşiler, yemek yarışmaları ve tadım aktiviteleriyle dolu bir gün geçirirken, ayrıca ödüllü festival koşusunda da heyecan dolu anlar yaşayacaklar.

Adana'nın Gastronomi Kimliği

Gazetecilere konuşan Vali Köşger, Adana'nın gastronomi alanındaki uluslararası başarısından söz etti.

"Adana'nın diğer şehirlerden farklı olarak 24 saat yaşamaya açık olması, dinamik bir yemek kültürü sunmaktadır. Göz ve gönül ziyafeti çeken bir lezzet şölenine hazır olun!" diyen Köşger, geçtiğimiz yıl festivale 923 bin kişinin katıldığını aktararak, bu yıl için 1,5 milyon hedef koydu. Ayrıca, geçen yılki TEKNOFEST'e 1 milyon 100 bin katılımcı geldiğini hatırlattı. Festivalde, gıda israfı sorununa da dikkat çekilecek. Vali Köşger, Birleşmiş Milletler ile yapılan iş birliği kapsamında iklim değişikliği ve gıda israfını ele alacak etkinliklerin yer alacağını belirtti. Michelin yıldızlı şeflerin, Adana'nın lezzetlerini yorumlayacağı zengin bir program sunulacak.

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