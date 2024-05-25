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81 ilde bunu yapan sürücüler yandı! Anında 6 bin 440 TL ceza kesiliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bunu yapan yandı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 16:40
81 ilde bunu yapan sürücüler yandı! Anında 6 bin 440 TL ceza kesiliyor

Bu kuralı ihlal eden 6 bin 440 TL ceza ödemek zorunda olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ CEZA TUTARLARI AÇIKLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü trafikte yaşanan kazaların engellenmesi amacıyla belirlenen kuralların uygulanmasına titizlikle devam ediyor. Araç sahipleri trafik kurallarına uymazsa yüksek oranlarda ceza ödemesi yapmak zorunda kalıyor. Ülkede yetkisiz kullanımı olmasına rağmen emniyet şerit ihlali yapan kişilere cezalar artırıldı. Bu kuralı ihlal eden kişilere 6 bin 440 TL ceza veriliyor. 

araç sahiplerine 6 bin 440 tl ceza

Trafikte yolların en dışında olan ve kesintisiz düz çizgilerle belirlenmiş emniyet şeritleri normalde araç trafiğine kapalı oluyor. Araçların kaza yapması ya da arıza vermesi gibi özel durumlarda kullanılabiliyor. Bu şekilde trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Sürücülerin güvenliklerinin de sağlanabilmesi için kurallara uyulmaması halinde büyük oranlarda ceza veriliyor. 2024 senesi itibariyle zorunlu durumlar dışında emniyet şeridi kullanımı yapan araç sahiplerine 6 bin 440 TL ceza veriliyor. Cezasını bir ay içinde ödeyen kişiler yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. 

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