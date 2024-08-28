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81. Uluslararası Venedik Film Festivali Başladı

Bu yılki festivalde Türkiye'den 3 film gösterilecek. Açılış töreni zengin kadrosuyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 23:51
81. Uluslararası Venedik Film Festivali Başladı

81. Uluslararası Venedik Film Festivali Başladı

Venedik kentinde, dünyanın en eski film festivali olan 81. Uluslararası Venedik Film Festivali, ABD’li yönetmen Tim Burton'ın yeni filmi "Beetlejuice Beetlejuice"ın gösterimiyle kapılarını açtı. Festivalin açılış törenine, Burton'un partneri ve film kadrosundaki ünlü isimler Monica Bellucci, Jenna Ortega ve Willem Dafoe katıldı.

Jüri Başkanı Huppert'tan Önemli Açıklama

Açılışta bir konuşma yapan festivalin jüri başkanı, Fransız aktris Isabelle Huppert, "Burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sinemanın dili, herkesin anlayabileceği evrensel bir dildir" dedi. Ayrıca, ünlü aktris Sigourney Weaver, "Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı" ödülünü aldı. Törende hayatını kaybeden Fransız aktör Alain Delon ve diğer sanatçılar da anıldı.

Türk Sineması Festivale Damgasını Vuracak

Bu yılki festivalde Türkiye yapımı 3 film yer alacak. Yönetmen Murat Fıratoğlu'nun "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmi, "Ufuklar" kategorisinde gösterilecek. Ayrıca yönetmeni Türker Süer olan "Gecenin Kıyısı" da festivalin "Ufuklar Ekstra" bölümünde yer alacak. "Ufuklar Kısa Film" kategorisinde ise Cansu Baydar'ın yönetmenliğini üstlendiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filmi gösterilecek.

Ödüller İçin Mücadele Edecek Filmler

Altın Aslan ödülü için bu yıl toplamda 21 film yarışacak. Bu filmler arasında ünlü yönetmenler Pedro Almodovar, Gianni Amelio, ve Emmanuel Mouret'in eserleri yer alıyor. Festival, 7 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek ve büyük ödül sahiplerini bulacak.

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