88 Yaşındaki Nusret Tepe, 80 Yıllık Değirmenini Geleneksel Yöntemle Ayakta Tutuyor

Geleneksel Değirmen Hayat Buluyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Nusret Tepe, babasından devraldığı 80 yıllık geleneksel değirmeni, her gün sevgiyle açıyor. Sarıbelen Mahallesi'nde 50 yıldır buğday öğüterek çalışan Tepe, teknik donanımıyla değişen dünyada nostaljik bir köşe sunuyor.

Bir Mirası Yaşatmak

Babasının emanetini yaşatmanın gururunu taşıyan Nusret Tepe, “Her sabah besmele ile kapımı açıyorum,” diyerek iş yerinde geçirdiği yılları anımsıyor. Gelişen teknolojiye rağmen hala büyük bir müşteri kitlesine sahip olduğunu belirten Tepe, “Buğday eken çiftçilerimiz hasat sonrası geliyor. Bizim değirmenin öğüttüğü un çok güzel ve kaliteli oluyor,” açıklamasında bulundu.

Sağlıklı Seçim: Karabuğday Unu

Değirmende kepekli ve karabuğday unu üretimi ile sağlık bilincine hitap eden Tepe, “Karabuğday ununu genellikle şeker hastaları tercih ediyor,” diyerek ürünün önemi üzerinde durdu.

Turistlerin İlgi Odağı

Tepe, geleneksel yöntemlerle yapılan buğday öğütme işleminin, Kaş’a gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini aktararak, “Buraya turistler geliyor, değirmenin fotoğrafını çekiyor. Öğütme süreci çok ilginç buluyorlar,” dedi.

Yerli Halkın Tercihi

Yerli halktan Mehmet Ali Kapaklı, “Bu değirmenin yöre halkına hizmet ettiğini” ve burada elde edilen unun lezzetine vurgu yaptı. Kapaklı, “1977'den beri kendi ürettiğimiz buğdaydan un elde etmek için burayı tercih ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Tarih Bekçisi Nusret Amca

Sarıbelen Muhtarı Mevlüt Küçükkaya ise, değirmenin tarihin bir parçası olduğuna dikkat çekti: “Bu değirmenimizi dört kuşak gördü. Nusret amca yıllardır bu işi yapıyor. Hem köyümüzün değirmenine sahip çıkıyor hem de tarihimize sahip çıkıyoruz,” diyerek ümitlerini dile getirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Nusret Tepe, babasından devraldığı geleneksel yöntemle buğday öğütülen değirmeni 50 yıldır işletiyor. Buğday öğüterek yöre halkına hizmet eden Tepe, iş yerinin kapısını her sabah sevgiyle açıyor. Geleneksel yöntemle çalışan değirmen, gelişen teknoloji ve un sanayisine rağmen buğdayını öğütmek isteyen çiftçilerden ve doğal ürüne rağbet gösteren vatandaşlardan ilgi görüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Nusret Tepe, babasından devraldığı geleneksel yöntemle buğday öğütülen değirmeni 50 yıldır işletiyor. Buğday öğüterek yöre halkına hizmet eden Tepe, iş yerinin kapısını her sabah sevgiyle açıyor. Geleneksel yöntemle çalışan değirmen, gelişen teknoloji ve un sanayisine rağmen buğdayını öğütmek isteyen çiftçilerden ve doğal ürüne rağbet gösteren vatandaşlardan ilgi görüyor.