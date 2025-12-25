DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

93 Yaşındaki Mehmet Özcan 10 Cumhuriyet Altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na Bağışladı

Burdur'un Gölhisar ilçesinden 93 yaşındaki Mehmet Özcan, son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:23
93 Yaşındaki Mehmet Özcan 10 Cumhuriyet Altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na Bağışladı

93 Yaşındaki Mehmet Özcan 10 Cumhuriyet Altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na Bağışladı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Özcan, son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. Yapılan bağış, Burdur’da devlet-millet dayanışmasının öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Bağışın amacı ve kullanımına ilişkin bilgi

Bağış, jandarma teşkilatının yürüttüğü huzur ve güvenlik hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla yapıldı. Yetkililer, yardımın mevzuata uygun ve şeffaf şekilde değerlendirileceğini, ayni yardımın yeniden Burdur ili genelinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerde kullanılacağını bildirdi.

Hayırseverlik geçmişi

Mehmet Özcan, Gölhisar’da doğduğunu ve gençlik yıllarında baba mesleği olan çiftçilikle uğraştığını anlattı. Özcan sözlerine şöyle devam etti: "Babamın yanında çalıştım. 1955 yılında askere gittim, 1957 yılında da askerden geri geldim. Daha sonrasında da babam ‘hadi kendi yuvanızı kurun’ diyerek izin verdi. Hiçbir şeyim yoktu, sıfırdan başladım. Ben de havuç ticareti yapmaya karar verdim. Hem üretimini hem de ticaretini yaptım. 1963 yılında ise Gölhisar ilçesine bir kırtasiye dükkanı açtım. 4 sene bu işe Gölhisar’da devam ettikten sonra 1967 yılında Burdur merkeze taşındım. 1980 yılına kadar ekonomim biraz sıkıntılı geçti. Ekonomim düzeldikçe hayır işlerine yöneldim. Camilere yardım yaptım daha sonrasında köyüme cami, anaokulu yaptırdım" dedi.

Askeriye ve jandarmaya destek

Özcan, jandarmaya duyduğu saygıyı ve desteği vurgulayarak şunları söyledi: "Jandarmamız bizim için canını ortaya koyarak 7 gün 24 saat bizim can ve mal güvenliğimiz için çalışmaktadır. Tabii jandarmamıza yardımcı olmayacağız da kime yardımcı olacağız. Jandarmamıza son birikim olan 10 Cumhuriyet altını bağışladım. Bu bağışı yaparken de çok gururlandım. Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi."

BURDUR'DA YAŞAYAN 93 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM, SON BİRİKİMİ OLAN 10 CUMHURİYET ALTININI JANDARMA...

BURDUR'DA YAŞAYAN 93 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM, SON BİRİKİMİ OLAN 10 CUMHURİYET ALTININI JANDARMA ASAYİŞ VAKFI'NA BAĞIŞLADI.

JANDARMA TARAFINDAN VERİLEN PLAKETLER

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır OSB Şam Uluslararası Fuarı'nda 15 Firma ile Yeni Ticari Bağlantılar Kurdu
2
Kartepe'de Öğrencilere 'Sıfır Atık' Eğitimi: Geri Dönüşüm Bilinci Artıyor
3
Eskişehir Cezaevlerinde 5 bin 742 Kişi: Adli Kolluk Toplantısı'nda Açıklandı
4
Sakarya'da 2.100 Liseliye Sıfır Atık ve İklim Eğitimi
5
Kepez’te 'Bir Nefes Ver Hayatıma' Özel Bireylere Spor ve Sanat Sunuyor
6
Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: Sahara ve Ilgar Geçitlerinde Tipi ve Buzlanma
7
Elazığ'dan İngiltere'ye Amigurumi: 20 Kadının El Emeği Başarı Hikayesi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması