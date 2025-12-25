93 Yaşındaki Mehmet Özcan 10 Cumhuriyet Altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na Bağışladı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Özcan, son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. Yapılan bağış, Burdur’da devlet-millet dayanışmasının öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Bağışın amacı ve kullanımına ilişkin bilgi

Bağış, jandarma teşkilatının yürüttüğü huzur ve güvenlik hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla yapıldı. Yetkililer, yardımın mevzuata uygun ve şeffaf şekilde değerlendirileceğini, ayni yardımın yeniden Burdur ili genelinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerde kullanılacağını bildirdi.

Hayırseverlik geçmişi

Mehmet Özcan, Gölhisar’da doğduğunu ve gençlik yıllarında baba mesleği olan çiftçilikle uğraştığını anlattı. Özcan sözlerine şöyle devam etti: "Babamın yanında çalıştım. 1955 yılında askere gittim, 1957 yılında da askerden geri geldim. Daha sonrasında da babam ‘hadi kendi yuvanızı kurun’ diyerek izin verdi. Hiçbir şeyim yoktu, sıfırdan başladım. Ben de havuç ticareti yapmaya karar verdim. Hem üretimini hem de ticaretini yaptım. 1963 yılında ise Gölhisar ilçesine bir kırtasiye dükkanı açtım. 4 sene bu işe Gölhisar’da devam ettikten sonra 1967 yılında Burdur merkeze taşındım. 1980 yılına kadar ekonomim biraz sıkıntılı geçti. Ekonomim düzeldikçe hayır işlerine yöneldim. Camilere yardım yaptım daha sonrasında köyüme cami, anaokulu yaptırdım" dedi.

Askeriye ve jandarmaya destek

Özcan, jandarmaya duyduğu saygıyı ve desteği vurgulayarak şunları söyledi: "Jandarmamız bizim için canını ortaya koyarak 7 gün 24 saat bizim can ve mal güvenliğimiz için çalışmaktadır. Tabii jandarmamıza yardımcı olmayacağız da kime yardımcı olacağız. Jandarmamıza son birikim olan 10 Cumhuriyet altını bağışladım. Bu bağışı yaparken de çok gururlandım. Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi."

