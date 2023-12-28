A'dan Z'ye tüm emekliler ücretsiz yararlanacak! 81 ilde aynı anda başlıyor

Bütün emekliler bu fırsattan faydalanabilecek! Birçok alanda geçerli olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜTÜN EMEKLİLERE BÜYÜK FIRSAT

Son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar en çok emekli kesimi vurmaya devam ederken 6 milyon emekli en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL tutarla geçinmeye çalışıyor. Siyasilerin yerel seçimler için çalışmaları başlamışken Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte ek kampanyalar da başlatılıyor.





İddialara göre bütün emeklilere alışveriş, hastane ve ulaşım alanlarında geçerli olacak bir kart dağıtılması planlanıyor. Ocak ayının ilk haftalarında emekli maaş tutarları belli olacak. Maaş zamlarının yanında indirim tanımlanacak olan kartla birlikte 15 milyonu geçen emeklilere büyük bir fırsat sunulmuş olacak.