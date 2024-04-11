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A101 11 Nisan indirimini füze gibi uçurdu! Onlarca ürünlde yüzde 30'luk indirim var

A101, 18 Nisan kataloğuyla müşterilerini tasarrufa geçirecek! İşte indirimli fiyatlar...

Yayın Tarihi: 11.04.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 10:20
A101 11 Nisan indirimini füze gibi uçurdu! Onlarca ürünlde yüzde 30'luk indirim var

A101, 18 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan yeni aktüel kataloguyla müşterilerini heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Bu hafta perşembe günü raflardaki yerini alacak ürünler arasında birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor. Çeşitlilik açısından zengin bir ürün gamını içeren bu özel kampanya, alışveriş severlere kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla sunmayı hedefliyor.

A101'in aktüel katalogunda yer alacak bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Çokça Domates Salçası 830 g sadece 31,50 TL!

Ülker Halley Bisküvi Çeşitleri ise sadece 29,90 TL'ye satışa sunulacak.

a101 market indirimi

Gıda kategorisinin yanı sıra pek çok farklı ürün de indirimli fiyatlarla müşterileri bekliyor olacak. Örneğin, Birşah Homojenize Yoğurt 3 kg paketi sadece 89 TL, Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g ise 175 TL olarak listelenecek.

a101 indirimli ürünler

A101’in bu haftaki kampanyasında evinize yeni bir hava katmak isterseniz, Lav Çay Seti 12 Parça sadece 79,90 TL’ye satılacak. Ayrıca, güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 kg sadece 89 TL!

Diğer yandan kişisel bakım ürünlerinde de büyük indirimler mevcut. Vaseline Jel Krem sadece 42,50 TL, Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml ise 69 TL'ye satışa sunulacak.

A101'in bu haftaki aktüel kataloğuyla birlikte tüketicilere sunulan indirimler, hem kaliteyi hem de ekonomiyi bir arada sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için Perşembe günü A101 mağazalarına uğramayı unutmayın!

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