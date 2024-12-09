DOLAR
34,81 -0,04%
EURO
36,84 -0,07%
ALTIN
2.972,54 -0,91%
BITCOIN
3.425.936,15 1,39%

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

A101, 7 Aralık 2024'te başlayacak indirimlerle evlere yüzde 54,5'e varan fırsatlar sunuyor. Alışverişin adresi A101 olacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:18
A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

A101'de Aşkın İndirimler: Yüzde 54,5'e Varan Fırsatlar!

A101, Aralık ayı indirimlerine 7 Aralık 2024'te merhaba diyor. Bu dönemde sunulan fırsatlar, alışveriş yapmayı düşünen müşteri kitlesini marketlere akın ettirecek gibi görünüyor. %50'nin üzerinde yaşanan indirim oranları, A101 marketlerinin neden bu kadar popüler olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Hafta Sonu İndirimleriyle Müşterilerine Göz Dolduracak

A101, her Perşembe günü düzenlediği indirim günlerinin yanı sıra, hafta sonu yapılacak özel kampanyalarla da dikkat çekiyor. Özellikle 10 TL ve üzeri alışverişlerdeki dev indirimler, pek çok gıda ve kişisel bakım ürününde geçerli olacak.

7-13 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Açıklandı

  • Doğuş Filiz Siyah Çay: 1 kg - 145 TL
  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma: 400 g - 99 TL
  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri: 600 g - 155 TL
  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir: 250 g - 39,50 TL
  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir: 1 kg - 109 TL

  • A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

  • Piliç Dilimli Sucuk: 400 g - 55 TL
  • Superfresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates: 1 kg - 99 TL
  • Öncü Domates Salçası: 1650 g - 109 TL (10 TL üzeri alışverişlerde geçerli)
  • Soffio Bebek Bezi Çeşitleri: 99 TL
  • Omo Toz Deterjan Çeşitleri: 5,5 kg - 279 TL
  • Nescafe Kahve Çeşitleri: 20'li - 75 TL

10 TL Üzeri Alışverişlerde Ekstra İndirimler

A101'in aktüel ürünler listesi, 10 TL ve üzeri alışverişlerde de cazip indirimler sunuyor. Örneğin, Nescafe kahve çeşitleri 20’li 75 TL ve Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 250 g - 39,50 TL gibi uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Bioblas Şampuanlarda Dikkat Çeken İndirim

A101'in sunduğu fırsatlar arasında, Bioblas şampuan çeşitleri da dikkat çekiyor. 900 ml'lik Bioblas şampuanlar, 249 TL'den 119 TL'ye düşerek büyük bir indirim fırsatı sağladı. Bu fırsatlar, hem cebinize hem de bakım rutinlerinize hitap ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar
2
KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak
3
Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence
4
KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!
5
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
6
KPSS 50 Puan Yetiyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Antrenör Alımı Yapacak: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar
7
Belediyeye 18-50 yaş arası personel alımı! KPSS ve sınav şartı aranmayacak

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!