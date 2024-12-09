A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

A101'de Aşkın İndirimler: Yüzde 54,5'e Varan Fırsatlar!

A101, Aralık ayı indirimlerine 7 Aralık 2024'te merhaba diyor. Bu dönemde sunulan fırsatlar, alışveriş yapmayı düşünen müşteri kitlesini marketlere akın ettirecek gibi görünüyor. %50'nin üzerinde yaşanan indirim oranları, A101 marketlerinin neden bu kadar popüler olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Hafta Sonu İndirimleriyle Müşterilerine Göz Dolduracak

A101, her Perşembe günü düzenlediği indirim günlerinin yanı sıra, hafta sonu yapılacak özel kampanyalarla da dikkat çekiyor. Özellikle 10 TL ve üzeri alışverişlerdeki dev indirimler, pek çok gıda ve kişisel bakım ürününde geçerli olacak.

7-13 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Açıklandı

Doğuş Filiz Siyah Çay: 1 kg - 145 TL

Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma: 400 g - 99 TL

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri: 600 g - 155 TL

Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir: 250 g - 39,50 TL

Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir: 1 kg - 109 TL



Piliç Dilimli Sucuk: 400 g - 55 TL

Superfresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates: 1 kg - 99 TL

Öncü Domates Salçası: 1650 g - 109 TL (10 TL üzeri alışverişlerde geçerli)

Soffio Bebek Bezi Çeşitleri: 99 TL

Omo Toz Deterjan Çeşitleri: 5,5 kg - 279 TL

Nescafe Kahve Çeşitleri: 20'li - 75 TL

10 TL Üzeri Alışverişlerde Ekstra İndirimler

A101'in aktüel ürünler listesi, 10 TL ve üzeri alışverişlerde de cazip indirimler sunuyor. Örneğin, Nescafe kahve çeşitleri 20’li 75 TL ve Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 250 g - 39,50 TL gibi uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Bioblas Şampuanlarda Dikkat Çeken İndirim

A101'in sunduğu fırsatlar arasında, Bioblas şampuan çeşitleri da dikkat çekiyor. 900 ml'lik Bioblas şampuanlar, 249 TL'den 119 TL'ye düşerek büyük bir indirim fırsatı sağladı. Bu fırsatlar, hem cebinize hem de bakım rutinlerinize hitap ediyor.