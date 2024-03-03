Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,37 0,42%
EURO
34,06 0,51%
ALTIN
2.092,7 2,45%

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

A101 markette 8 Mart'a özel kadınların yüzlerini güldürecek mükemmel ürünler indirimde! İşte aktüel ürünler listesi...

Yayın Tarihi: 03.03.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:28
A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

A101 marketleri, müşterilerini bir hafta boyunca büyüleyici indirimlerle karşılamaya hazırlanıyor. 101 Kadınlara Özel Hafta kampanyası, geniş ürün yelpazesi ve çekici fiyatlarla dikkat çekiyor.

Bu özel haftada öne çıkan ürünler arasında Toshiba Smart LED TV, Samsung Galaxy cep telefonları, şık kadın kol saatleri, kaliteli parfümler ve birbirinden kullanışlı ev eşyaları bulunuyor. Kampanya süresince, başta Toshiba 43'' Uydu Alıcılı Smart LED TV olmak üzere, birçok üründe büyük indirimler mevcut.

a101 indirimli ürünler

Özellikle teknoloji tutkunlarını sevindirecek olan kampanya, Samsung Galaxy A14 ve A04 cep telefonları ile Xiaomi Book S Tablet PC gibi ürünleri cazip fiyatlarla sunuyor. Moda tutkunları ise Michale Kors, Fossik, Pierre Cardin ve Rosefield gibi markaların şık kadın kol saatlerini kaçırmak istemeyecek.

a101 8 mart aktüel ürünler

Parfüm tutkunları için Dolce & Gabbana, Chloe ve Versace kadın parfümleri de uygun fiyatlarla beğeniye sunulacak. Evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getirecek ürünler arasında Braun Buharlı Ütü, Dreame Vacuum Mop Robot Süpürge, Fissler San Francisco Tencere Seti ve Oral-B iO 6 Şarjlı Diş Fırçası gibi seçenekler yer alıyor.

a101 8 mart aktüel ürünler

A101 marketlerindeki bu çılgın indirim fırsatları, 101 Kadınlara Özel Hafta kampanyasıyla ulaşılabilir olacak. Unutulmaz fırsatları kaçırmamak için A101 marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın!

İLGİLİ HABERLER

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CarrefourSA indirim balonunu uçurdu! O ürünlerde tam yüzde 30'luk dev indirim var
2
Karnabaharı hep aynı şekilde yiyenler bu haber size! Birbirinden farklı ve lezizi 5 karnabahar tarifi
3
A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek
4
Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi
5
Ankara'da toplu taşıma kullananlar dikkat! Artık bunu yapabileceksiniz
6
Kamuda memur olmak için başvurular açıldı! KPSS, yaş, diğer şartlar duyuruldu
7
Türk Hava Yolları Çılgın Maaş ile Ön Lisans Mezunu Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Ekranı Açıldı

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

4A 4B 4C emeklilerinin beklediği tarih verildi! Herkese 3000 TL para verilecek

Tam kıvamında, yapışmayan krep böyle yapılıyor! Tüm püf noktalarıyla pratik krep tarifi

Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Altın almak isteyen elini çabuk tutsun! Son fırsat treni kaçıyor uyarısı geldi

Bakanlık kesenin ağzını açtı! O şartı sağlayanlara düşük faizle 750 bin TL kredi!

Böreğin içine bir şişe dökünce çıtır çıtır yapıyor! En lezzetli börek sizinki olacak

Kripto paralar uçuşa geçti! O coinleri alanlar paraya para demiyor

Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı