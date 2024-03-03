A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

A101 marketleri, müşterilerini bir hafta boyunca büyüleyici indirimlerle karşılamaya hazırlanıyor. 101 Kadınlara Özel Hafta kampanyası, geniş ürün yelpazesi ve çekici fiyatlarla dikkat çekiyor.

Bu özel haftada öne çıkan ürünler arasında Toshiba Smart LED TV, Samsung Galaxy cep telefonları, şık kadın kol saatleri, kaliteli parfümler ve birbirinden kullanışlı ev eşyaları bulunuyor. Kampanya süresince, başta Toshiba 43'' Uydu Alıcılı Smart LED TV olmak üzere, birçok üründe büyük indirimler mevcut.





Özellikle teknoloji tutkunlarını sevindirecek olan kampanya, Samsung Galaxy A14 ve A04 cep telefonları ile Xiaomi Book S Tablet PC gibi ürünleri cazip fiyatlarla sunuyor. Moda tutkunları ise Michale Kors, Fossik, Pierre Cardin ve Rosefield gibi markaların şık kadın kol saatlerini kaçırmak istemeyecek.





Parfüm tutkunları için Dolce & Gabbana, Chloe ve Versace kadın parfümleri de uygun fiyatlarla beğeniye sunulacak. Evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getirecek ürünler arasında Braun Buharlı Ütü, Dreame Vacuum Mop Robot Süpürge, Fissler San Francisco Tencere Seti ve Oral-B iO 6 Şarjlı Diş Fırçası gibi seçenekler yer alıyor.





A101 marketlerindeki bu çılgın indirim fırsatları, 101 Kadınlara Özel Hafta kampanyasıyla ulaşılabilir olacak. Unutulmaz fırsatları kaçırmamak için A101 marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın!