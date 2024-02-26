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A101’de Şubat sonu çıldırtan sürpriz! 65 metrekarelik mobil evlerde uçuk fiyatlar! Bu indirim kuyruk oluşturacak

A101, 29 Şubat 2024 tarihli aktüel kataloğunu duyurdu. Yetişen Tiny House modellerinde yüzde 11 indiriminden yararlanacak. Bu Perşembe A101 marketlerinde birbirinden cazip indirimler sizi bekliyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 26.02.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:53
A101’de Şubat sonu çıldırtan sürpriz! 65 metrekarelik mobil evlerde uçuk fiyatlar! Bu indirim kuyruk oluşturacak

A101, 29 Şubat 2024 tarihli aktüel kataloğunu duyurdu. Bu Perşembe A101 marketlerinde Tiny house ürünlerinde kaçmaz fiyatlar var. Mini ev sahibi olmak isteyenlere dev indirimlerle sunulan Tiny house ürünler oldukça rağbet görecek. Peki A101 29 Şubat'ta hangi ürünler indirimde olacak? İşte kaçırılmayacak fırsat ürünleri...

A101 AKTÜEL KATOLOĞUNDA NELER VAR?

A101 aktüel kataloğunda öne çıkan ürünlerden bazıları şöyle:

• Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 26.999 TL

• Onvo 65" Ultra HD WebOS 2.0 Led Tv 16.999 TL

• Philips 55" UHD Smafrt Led Tv 21.999 TL

A101

• Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 14.999 TL

• Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL

• Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

• SEG Buzdolabı 8.999 TL

• Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL

29 ŞUBAT A101

• Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL

• Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL

• Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL

• Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü 439 TL

• Kiwi Tost Makinesi 1.399 TL

• Nisanla Erkek Bakım Seti 439 TL

• Sinbo Saç Kurutma Makinesi 399 TL

• Nisanla Tıraş Makinesi 239 TL

• Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL

• Hascevher Tava ve Sahan Seti 449 TL

A101 AKTÜEL HAKKINDA

• Taç Ultra Granit Basık / Derin Tencere 499 TL

• Taç Ultra Granit Tava 349 TL

• Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı 229 TL

• Escamp 6500 Flat Tiny House 3999.900 TL

• Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.199 TL

• Masa Takımı 4.999 TL

• Piranha Darbeli Matkap 499 TL

• Piranha Avuç Taşlama 499 TL

• Piranha Dekupaj Testere 499 TL

A 101 KATOLOG

• Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge: 2.399 TL

• Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi: 1.499 TL

• Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü: 439 TL

• Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası: 279 TL

• Hascevher Tava ve Sahan Seti: 449 TL

• Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı: 229 TL

• Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.199 TL

• Masa Takımı: 4.999 TL

• Piranha Avuç Taşlama: 499 TL

A101 İNDİRİMİ

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