A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Hadi Kredilerim’in sunduğu "Veresiye Alışveriş Limiti" ile alışverişlerinizi hemen yapabilir, ödemenizi iki ay sonrasına erteleyebilirsiniz. Anlaşmalı işyerlerinde geçerli olan bu limit sayesinde, bütçeniz üzerinde rahatlama sağlayabilirsiniz. Veresiye Alışveriş Limiti, alışverişlerinizi erteleyerek şimdi alıp daha sonra ödeme yapmanıza olanak tanır.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞİN YENİ YÜZÜ

"Taksitli Alışveriş Limiti" ise alışverişlerinizi bol taksit avantajlarıyla yapmanızı sağlar. Tüm taksitlendirilebilir ürünlerde geçerli olan bu limit, alışverişlerinizi rahatça ve kolayca ödeyebilmeniz için tasarlandı. Hadi Kredilerim ile taksitlerinizi avantajlı kar oranlarıyla düzenleyebilir, alışverişlerinizi rahatça yapabilirsiniz. Mağazada QR kodunu okutarak hızlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz.





HADI KREDİLERİM'İN AVANTAJLARI

Hadi Kredilerim'in sunduğu avantajlar oldukça geniş. Size özel olarak sunulan Veresiye ve Taksitli Alışveriş limitleri sayesinde alışverişlerinizde daha özgürsünüz. İşte Hadi Kredilerim’in sağladığı bazı avantajlar:

Kişisel Limitler: Veresiye ve Taksitli Alışveriş limitleri, size özel olarak atanır ve kredi skorunuz değişmedikçe bu limitlerde olumsuz bir değişiklik olmaz. Kredi ödemeleriniz düzenli olarak yapıldığında daha yüksek limitler de sunulabilir.

Esnek Ödeme Seçenekleri: Veresiye ve taksitli alışverişlerde, ödemelerinizi kendi seçtiğiniz günlerde yapabilirsiniz. Bu sayede bütçenizi daha iyi yönetebilirsiniz.

Kolay İşlemler: Tüm işlemler dijital ortamda veya mağazada QR kodu okutarak çok kısa sürede tamamlanabilir. Bu, alışverişlerinizi hem hızlı hem de keyifli hale getirir.

HADI KREDİLERİM İLE ÖDEME SÜREÇLERİ

Hadi Kredilerim ile yapılan alışverişlerde, ödemeleriniz belirlediğiniz günlerde otomatik olarak Hadi hesabınızdaki bakiyeden tahsil edilir. Aylık taksit ödemeleri ve erken kapama ödemeleri, bu sistem üzerinden kolayca yapılabilir. Böylece, alışverişlerinizi rahatça yönetebilir ve ödeme süreçlerinizi düzenli olarak takip edebilirsiniz.