A101 sepetleri ucuza dolduracak! Ayçiçek yağı 145 TL, çiçek balı 59,90 TL'ye düştü!

Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan A101, ekonomik durumlardan kaynaklı tercih edilen markaların başında geliyor. A101 Market haftalık indirimleriyle öne çıkıyor. Her perşembe en yeni ürünlerini piyasaya süren zincir marka, hafta sonuna özel kampanyaların da duyurusunu yaptı. İşte 11-17 Kasım tarihlerinin arasında satışa çıkacak A101 Haftanın Yıldızları ürünleri...

A101 sepetleri ucuza dolduracak! Ayçiçek yağı 145 TL, çiçek balı 59,90 TL'ye düştü!
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Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, "Haftanın Yıldızları" şeklinde indirimli ürünlerini duyurdu. Tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunan market zinciri, 17 Kasım'a kadar devam edecek olan kampanyanın detaylarını da yayınladı.

11-17 Kasım tarihleri ​​arasında ev eşyalarından temizlik ürünlerine, atıştırmalıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak.

11-17 Kasım A101 Haftanın Yıldızları Ürünleri

11-17 Kasım A101 Haftanın Yıldızları Ürünleri

 

11-17 Kasım A101 Haftanın Yıldızları Ürünleri

11-17 Kasım A101 Haftanın Yıldızları Ürünleri

11-17 Kasım A101 Haftanın Yıldızları Ürünleri

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