Abant Gölü Beyaza Büründü: Doğa Tutkunları Kar Manzarasıyla Buluştu

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Abant Gölü Milli Parkı, doğa severlerle doldu taştı. Yol çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:59
Abant Gölü Beyaza Büründü: Doğa Tutkunları Kar Manzarasıyla Buluştu

Abant Gölü, Kış Güzelliğini Sergiliyor

Bolu'nun gözde turistik noktalarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplanarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta, son dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, kar kalınlığını 50 santimetreye kadar çıkardı.

Kar Manzarası Eşliğinde Yürüyüşler

Beyaz örtü ile ayrı bir güzelliğe bürünen Abant, karın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir mekan haline geldi. Günübirlik ya da konaklamak üzere gelen ziyaretçiler, muhteşem kar manzarası eşliğinde yürüyüş yapmanın ve fotoğraf çekmenin keyfini çıkarıyor.

Bu arada, İl Özel İdaresi ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmaları yürütüyor ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Ekipler, ayrıca ziyaretçileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Köy Yollarında Ulaşım Sorunları

Öte yandan, Bolu'da kar nedeniyle il merkezinde 45, Mudurnu'da 6 ve Seben ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 54 köy yoluna ulaşılamıyor. Bu yolların ulaşıma açılması için bölgede 53 araç ve 84 personel ile yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza...

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza...

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

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