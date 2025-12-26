DOLAR
Abant Gölü Milli Parkı’nda Kışın Büyüsü: Kar ve Sis Kuşbakışı Görüntülendi

Bolu’daki Abant Gölü Milli Parkı, dağ eteklerindeki kar ve göl üzerindeki yoğun sisle kartpostallık kuşbakışı görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:36
Bolu’nun doğa harikası beyaz örtü ve sisle dikkat çekti

Abant Gölü Milli Parkı, Bolu’nun serin dağ eteklerinde oluşan kar örtüsü ve göl yüzeyini saran sisle birlikte kartpostallık manzaralar sundu. Bölgenin yüksek kesimlerinde biriken karın yarattığı beyazlık, göl çevresindeki yoğun sis tabakasıyla birleşerek eşsiz görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan milli park, dört mevsim ziyaretçi çeken özellikleriyle biliniyor. Kışın yüzünü göstermesiyle birlikte bölge, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Görüntüler, bölgenin havadan yapılan çekimlerle gözler önüne serildi. Havadan çekilen karelerde; dağların eteklerini kaplayan kar örtüsü ve göl üzerindeki yoğun sis tabakası fotoğrafik bir uyum içinde yer alıyor.

Yetkililer, milli parkın bu dönemki görünümünün doğa sahneleri açısından zengin içerik sunduğunu, ziyaretçilerin tedbirli planlama yapmasını öneriyor. Abant’ın kış manzaraları, hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için cazibesini koruyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

