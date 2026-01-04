Abant'ta Köylülerin Pistinde Çocuklar Şambrelle Kayak Keyfi

Bolunun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, etkili yağışın ardından beyaza büründü. Hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti ve kar manzarasının keyfini çıkardı.

Köylülerin el emeğiyle hazırlanan pistte renkli görüntüler

Örencik köyü sakinleri, bölgedeki çocuklar için kendi imkanlarıyla doğal bir kızak pisti oluşturdu. Köylülerin hazırladığı alanda şambrellerle kayan çocuklar ve aileleri renkli görüntüler oluşturdu; keyifli anlar kameralara yansıdı.

Ziyaretçilere kolaylık sağlamak amacıyla bölge halkı, karavanlarda yiyecek ve içecek hizmeti sunarak konukların ihtiyaçlarını karşıladı. Abant'taki bu yerel inisiyatif, hem çocuklara hem de doğa tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu deneyimi sundu.

