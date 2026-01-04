DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.937.363,43 -1,31%

Abant'ta Köylülerin Pistinde Çocuklar Şambrelle Kayak Keyfi

Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda köylülerin hazırladığı doğal pistte çocuklar şambrelle kaydı; ziyaretçiler kar ve doğa manzarasının tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:04
Abant'ta Köylülerin Pistinde Çocuklar Şambrelle Kayak Keyfi

Abant'ta Köylülerin Pistinde Çocuklar Şambrelle Kayak Keyfi

Bolunun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, etkili yağışın ardından beyaza büründü. Hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti ve kar manzarasının keyfini çıkardı.

Köylülerin el emeğiyle hazırlanan pistte renkli görüntüler

Örencik köyü sakinleri, bölgedeki çocuklar için kendi imkanlarıyla doğal bir kızak pisti oluşturdu. Köylülerin hazırladığı alanda şambrellerle kayan çocuklar ve aileleri renkli görüntüler oluşturdu; keyifli anlar kameralara yansıdı.

Ziyaretçilere kolaylık sağlamak amacıyla bölge halkı, karavanlarda yiyecek ve içecek hizmeti sunarak konukların ihtiyaçlarını karşıladı. Abant'taki bu yerel inisiyatif, hem çocuklara hem de doğa tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu deneyimi sundu.

ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI'NDA KÖYLÜLERİN OLUŞTURDUĞU DOĞAL PİSTTE ÇOCUKLAR ŞAMBRELLERLE KAYARAK KARIN...

ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI'NDA KÖYLÜLERİN OLUŞTURDUĞU DOĞAL PİSTTE ÇOCUKLAR ŞAMBRELLERLE KAYARAK KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI.

ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI'NDA KÖYLÜLERİN OLUŞTURDUĞU DOĞAL PİSTTE ÇOCUKLAR ŞAMBRELLERLE KAYARAK KARIN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gölbaşı'nda Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor — Karla Mücadele 7/24
2
Siirt'te Karla Mücadele Yolları Açtı: Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı
3
Çermik’te Okullar Eğitime Hazırlandı: Karla Mücadele Tamam
4
Batman'da Son 20 Yılın En Sert Kışı: Köy Yolları Kapandı, Çatılar Çöktü
5
Besni'de Kar Sonrası Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı
6
Sarıkamış Şehitleri 111. Yılında Kars'ta Anıldı
7
Adıyaman'da Karla Mücadele Sürüyor: 87 Araç, 124 Personelle 7/24

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları