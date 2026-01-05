Posof’ta Karla Mücadele Başladı — Belediye ve Karayolları Seferber

Posof’ta Karla Mücadele Başladı

Belediye ve Karayolları ekipleri cadde, sokak ve köy yollarında seferber oldu

Ardahanın Posof ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yılbaşı ile birlikte bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda oluşan kar yığınları, Belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

Kar yağışı nedeniyle Posof’un çevre köyler ve ilçelerle olan ulaşım ağında zaman zaman aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri çevre yollarda, belediye ekipleri ise ilçe merkezi ve bağlı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Vatandaşlar, günlerdir süren kar yağışının ardından araçların ilçe merkezinde dahi güçlükle seyredebildiğini belirterek, karla mücadele ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

