Posof’ta Karla Mücadele Başladı — Belediye ve Karayolları Seferber

Posof’ta yılbaşıyla başlayan yoğun kar yağışı sonrası Belediye ve Karayolları ekipleri cadde, sokak ve köy yollarında yoğun karla mücadele yürütüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:03
Ardahanın Posof ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yılbaşı ile birlikte bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda oluşan kar yığınları, Belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

Kar yağışı nedeniyle Posof’un çevre köyler ve ilçelerle olan ulaşım ağında zaman zaman aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri çevre yollarda, belediye ekipleri ise ilçe merkezi ve bağlı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Vatandaşlar, günlerdir süren kar yağışının ardından araçların ilçe merkezinde dahi güçlükle seyredebildiğini belirterek, karla mücadele ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

