Giresun'da Mevsiminde Yağan Kar Fındık Üreticisine Umut Verdi

Giresun'da mevsim normallerinde yağan kar, fındıkta zirai don riskini azaltıp rekolte ve verim için umut verdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:34
Giresun'da Mevsiminde Yağan Kar Fındık Üreticisine Umut Verdi

Giresun'da mevsiminde yağan kar fındık üreticisine umut verdi

Kar, zirai don riskini azaltıp verim beklentisini güçlendirdi

Giresun’da mevsim normallerinde yağan kar yağışı, fındık üreticileri tarafından sevinçle karşılandı. Önceki yıllarda ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle kar yağışının görülmemesi; fındığın strese girerek erken çiçeklenmesine ve ardından zirai don zararına yol açmıştı. Bu yıl ise tam mevsiminde yağan karın, zirai don riskini azalttığı ve rekolte ile verimlilik açısından umut verdiği belirtildi.

Giresunlu fındık üreticisi Nihat Öztürk, mevsiminde yağan karın fındık için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu mevsimde yağan kar fındığa adeta can suyu gibi gelmiştir. Kar suyu, toprağın su ihtiyacını karşıladıktan sonra yaz aylarında kuraklık yaşansa bile fındığın gelişimini sürdürmesini sağlar. Geçen yıl karın geç dönemde, mart ve nisan aylarında yağması hem zirai dona neden oldu hem de toprağın su ihtiyacını yeterince karşılamadığı için yazın kuraklık yaşandı. Bu durum fındığın iç dolgunluğunda ve randımanında kayba yol açtı. Bu nedenle bu yıl mevsiminde yağan karı can suyu olarak kabul ediyoruz"

Giresun’da fındık sanayicisi Mustafa Demirci ise kar yağışının yalnızca fındığın su ihtiyacı açısından değil, zararlılarla mücadele bakımından da önemli olduğunu vurguladı:

"Bu yağan kar, fındık için çok faydalı olduğu gibi fındığın en büyük zararlılarından biri olan kahverengi kokarca üzerinde de etkilidir. Bilindiği gibi kahverengi kokarca soğuk havalarda dış ortamda yaşayamaz ve kışlaklara çekilir. Bu alanlarda kimyasal mücadele yapılırken, dışarıda kalanların da kar yağışıyla birlikte yok olacağını düşünüyoruz. Yine de üreticilerimiz kapalı alanlarını mutlaka ilaçlamalı ve mücadeleyi ihmal etmemelidir. Doğada kalanlar için ise kar yağışı etkili olacaktır"

Üreticiler ve sanayiciler, mevsiminde yağan karın bölge fındıkçılığı için olumlu bir işaret olduğunu, ancak koruyucu mücadele ve bakım uygulamalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.

