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Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlattı! Düşük KPSS ile onlarca kadroya alım yapılacak

Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı yapacak. Kontenjan bilgileri haberimizde...

Yayın Tarihi: 12.07.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 20:33
Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlattı! Düşük KPSS ile onlarca kadroya alım yapılacak

Adalet Bakanlığı, 2024 yılında Türkiye genelinde çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli personel alımı yapacak. Yapılan açıklamalara göre, yeni kurulan adliyeler ve ceza infaz kurumlarıyla artan iş yükü göz önünde bulundurularak toplam 22,984 personel talebi Cumhurbaşkanlığı'na iletilmiştir. Bu alımlar, Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına, ceza ve tevkifler genel müdürlüğüne, icra daireleri başkanlığına ve diğer birimlerine yönelik olacak.

Personel alımları çeşitli kadroları kapsayacak şekilde planlanmıştır. Zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı, hizmetli, infaz ve koruma memuru gibi pozisyonlar için başvurular, adayların KPSS puanlarına göre yapılacaktır. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu bulunmama gibi genel niteliklerin yanı sıra kadro özelinde belirlenen eğitim düzeyi ve yaş sınırlamaları da bulunmaktadır.

adalet bakanlığı

Adaylar, başvuru süreci ve detaylı şartlar hakkında daha fazla bilgi almak için Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesini ve ilgili duyuruları takip etmelidirler. Alımların hangi tarihler arasında yayımlanacağı ise KPSS sonuçlarına bağlı olarak belirlenecektir. Bu süreçte adayların güncel bilgilere erişebilmeleri ve başvurularını zamanında yapabilmeleri büyük önem taşımaktadır.

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