Antalya'da Antika ve Nostalji Festivali Heyecanı Başlıyor

Antalya, geçmişe yolculuk yapmak isteyen antika meraklıları için harika bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenecek Antika ve Nostalji Festivali, 20-23 Şubat tarihleri arasında Dokumapark'ta gerçekleşecek.

Festivalde Neler Olacak?

Kepez Belediyesi ve Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu festival, birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerini sergileyecek. Ziyaretçiler, geçmişin anılarını bugüne taşıyan antikalar ile dolu stantlar arasında keyifli vakit geçirme fırsatına sahip olacaklar.

Festival, sadece antika alışverişi için değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler ve eğlence dolu bir ortam sunmasıyla da dikkat çekiyor. 4 gün sürecek etkinlikte, sahne gösterileri, çocuk oyun alanları ve konser programları da yer alacak.

Festival Saatleri ve Etkinlikler

Festival, her gün 11.00-22.00 saatleri arasında konuklarını ağırlayacak. Her akşam 19.00'da düzenlenecek konserler ve Yeşilçam etkinlikleri ile ziyaretçilere nostaljik anlar yaşatacak. Antika ile dolu bu büyülü ortamda, hem geçmişe yolculuk yapacak hem de eğlenceli vaktin tadını çıkaracaksınız.