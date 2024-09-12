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Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Skolimowski'ye

Bu yılki Altın Koza'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye verilecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:53
Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Skolimowski'ye

Altın Koza Film Festivali'nde Ödül Sahipleri Belirlendi

Adana'da düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye verileceği açıklandı.

Festival Detayları

23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, Skolimowski, sinemaya kattığı yenilikçi bakış açıları ve sanatsal cesareti dolayısıyla ödüle layık görülmüştür.

Skolimowski'nin Katılımı

Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in iş birliğiyle Adana'ya gelecek olan Skolimowski, aynı zamanda son filmi nin gösterimine de katılacak.

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