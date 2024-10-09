Adana'da 9. Şehir Tiyatroları Festivali Coşkusu

Adana'da 9. Şehir Tiyatroları Festivali
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Şehir Tiyatroları Festivali, 14 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Festival Detayları
Bu yıl festivalde, 18 belediye şehir tiyatrosu toplamda 19 farklı oyun ile sahne alacak. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, düzenlediği basın toplantısında bu etkinliğin Altın Koza Film Festivali kadar değerli olduğunu dile getirdi.
Gösterimlerin Zengin İçeriği
Göğebakan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun iki oyunla katılacağını belirterek, festival boyunca Adana'nın dolu dolu bir tiyatro deneyimi yaşayacağını ifade etti.
Marka Değeri ve Kültürel Katkı
Tiyatro sanatının, Adana’nın marka değerine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Göğebakan, 30 şehir tiyatrosunun festival için başvuruda bulunduğunu ancak salon yetersizliği nedeniyle bazı tiyatroların katılamadığını belirtti.
Festivalde Sahnelenecek Oyunlar
Festivalde sahnelenecek oyunlar arasında şunlar yer alıyor:
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Uçurtmanın Kuyruğu
- Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Gökyüzünde Bir Nokta
- Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu: Bu Kimin Hayatı
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Entrikalı Dolap Komedyası
- Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu: Kafkas Tebeşir Dairesi
- Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Eyvah Arkadaşım Karım Oldu
- Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları: Terör
- Mezitli Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Akif
- Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Amak-ı Hayal
- KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Tersine Dünya
- Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Bir Yaz Gecesi Rüyası
- Mersin Yenişehir Belediye Şehir Tiyatrosu: Çok Tuhaf Soruşturma
- Etimesgut Kent Tiyatrosu: Vatan Kurtaran Şaban
- Alanya Belediye Şehir Tiyatrosu: Yaşlı Adam ve Deniz
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları: İyiyim
- Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü
- Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Kuş Öpücüğü
- Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları: Hedda Gabler ve Papaz Kaçtı
Bu festivale katılım, Adana'nın sanatsal gelişimini desteklerken, şehrin kültürel zenginliğini artırmayı da hedefliyor.