Adana'da 9. Şehir Tiyatroları Festivali Coşkusu

Adana'da 9. Şehir Tiyatroları Festivali

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Şehir Tiyatroları Festivali, 14 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival Detayları

Bu yıl festivalde, 18 belediye şehir tiyatrosu toplamda 19 farklı oyun ile sahne alacak. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, düzenlediği basın toplantısında bu etkinliğin Altın Koza Film Festivali kadar değerli olduğunu dile getirdi.

Gösterimlerin Zengin İçeriği

Göğebakan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun iki oyunla katılacağını belirterek, festival boyunca Adana'nın dolu dolu bir tiyatro deneyimi yaşayacağını ifade etti.

Marka Değeri ve Kültürel Katkı

Tiyatro sanatının, Adana’nın marka değerine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Göğebakan, 30 şehir tiyatrosunun festival için başvuruda bulunduğunu ancak salon yetersizliği nedeniyle bazı tiyatroların katılamadığını belirtti.

Festivalde Sahnelenecek Oyunlar

Festivalde sahnelenecek oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Uçurtmanın Kuyruğu

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Gökyüzünde Bir Nokta

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu: Bu Kimin Hayatı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Entrikalı Dolap Komedyası

Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu: Kafkas Tebeşir Dairesi

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Eyvah Arkadaşım Karım Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları: Terör

Mezitli Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Akif

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Amak-ı Hayal

KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Tersine Dünya

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Bir Yaz Gecesi Rüyası

Mersin Yenişehir Belediye Şehir Tiyatrosu: Çok Tuhaf Soruşturma

Etimesgut Kent Tiyatrosu: Vatan Kurtaran Şaban

Alanya Belediye Şehir Tiyatrosu: Yaşlı Adam ve Deniz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları: İyiyim

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu: Kuş Öpücüğü

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları: Hedda Gabler ve Papaz Kaçtı

Bu festivale katılım, Adana'nın sanatsal gelişimini desteklerken, şehrin kültürel zenginliğini artırmayı da hedefliyor.