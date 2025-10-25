Adana'da 'Özgürlük Yolu' Temalı 5. Uluslararası Çağdaş Mozaik Sempozyumu

Adana'da 5. Uluslararası Adana Çağdaş Mozaik Sempozyumu 'Özgürlük Yolu' sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Adana Çağdaş Mozaik Sempozyumu, Adana Mutfak Müzesi'nde 'Özgürlük Yolu' temasıyla devam ediyor.

Katılımcılar ve tema

Sempozyum, 9 ülkeden gelen 11 sanatçının özgün mozaik çalışmalarına ev sahipliği yapıyor ve çağdaş mozaik anlayışını kentle buluşturuyor.

Sanat yönetimi ve çalışmalar

Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi üstleniyor. Sanatçılar, yaklaşık 2 haftadır kendi sanatsal bakış açılarıyla eserlerini oluşturuyor.

Sempozyum koordinatörü Neriman Güzel, AA muhabirine mozaikle ilgilenme süresinin 10 yıl, uluslararası sempozyumları koordine etme süresinin ise 5 yıl olduğunu belirtti. Güzel, kentin sempozyumu geleneksel hale getirdiklerini, çağdaş mozaiğin modern sanatlar arasına girmesi gerektiğine inandıklarını ve bu etkinlikle sanatlarını halka açmayı amaçladıklarını söyledi.

Sanat yönetmeni Menossi, sempozyum kapsamında yaklaşık 60 çağdaş mozaik eserin kente kazandırılacağını ifade etti.

Sanatçı Ceren Karabaki ise iki haftadır yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, eserlerin 28 Ekim'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu fuayesinde açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacağını kaydetti.

