DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Adana Feke'de Karpelli Sedir Tohumu Ekimi Başladı

Adana'nın Feke ilçesinde Değirmenciuşağı'nda düzenlenen Karpelli Sedir Tohumu Atma programında 6 dönümde sedir tohumları toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:30
Adana Feke'de Karpelli Sedir Tohumu Ekimi Başladı

Adana Feke'de Karpelli Sedir Tohumu Ekimi Başladı

Değirmenciuşağı'nda 6 dönüm alana tohum atıldı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Değirmenciuşağı Mahallesi'nde düzenlenen Karpelli Sedir Tohumu Atma programı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, kurum amirleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Haber metninde, 6 dönüm alanda yaklaşık 1 ton sedir tohumu toprakla buluştuğu belirtildi. Program kapsamında ayrıca 6 ton Karpelli sedir tohumu da toprakla buluştu.

Kaymakam Feyza Yılmaz, çalışmaların ağaçlandırma yoğunluğunu artırma, doğal kaynakları koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma hedefiyle yapıldığını vurgulayarak, 'gelecek nesiller için tohumları toprakla buluşturduk' dedi.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE 6 DÖNÜM ALANDA YAKLAŞIK 1 TON SEDİR TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTU.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE 6 DÖNÜM ALANDA YAKLAŞIK 1 TON SEDİR TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTU.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE 6 DÖNÜM ALANDA YAKLAŞIK 1 TON SEDİR TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTU.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır OSB Şam Uluslararası Fuarı'nda 15 Firma ile Yeni Ticari Bağlantılar Kurdu
2
Kartepe'de Öğrencilere 'Sıfır Atık' Eğitimi: Geri Dönüşüm Bilinci Artıyor
3
Eskişehir Cezaevlerinde 5 bin 742 Kişi: Adli Kolluk Toplantısı'nda Açıklandı
4
Sakarya'da 2.100 Liseliye Sıfır Atık ve İklim Eğitimi
5
Kepez’te 'Bir Nefes Ver Hayatıma' Özel Bireylere Spor ve Sanat Sunuyor
6
Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: Sahara ve Ilgar Geçitlerinde Tipi ve Buzlanma
7
Elazığ'dan İngiltere'ye Amigurumi: 20 Kadının El Emeği Başarı Hikayesi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması