Adana Feke'de Karpelli Sedir Tohumu Ekimi Başladı

Değirmenciuşağı'nda 6 dönüm alana tohum atıldı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Değirmenciuşağı Mahallesi'nde düzenlenen Karpelli Sedir Tohumu Atma programı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, kurum amirleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Haber metninde, 6 dönüm alanda yaklaşık 1 ton sedir tohumu toprakla buluştuğu belirtildi. Program kapsamında ayrıca 6 ton Karpelli sedir tohumu da toprakla buluştu.

Kaymakam Feyza Yılmaz, çalışmaların ağaçlandırma yoğunluğunu artırma, doğal kaynakları koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma hedefiyle yapıldığını vurgulayarak, 'gelecek nesiller için tohumları toprakla buluşturduk' dedi.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE 6 DÖNÜM ALANDA YAKLAŞIK 1 TON SEDİR TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTU.