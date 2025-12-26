Kastamonu'da 40 Yıllık Müdür İlhami Yılmaz Alkışlarla Emekliliğe Uğurlandı

Kastamonu'da 40 yıllık eğitimci alkışlarla uğurlandı

Duygusal veda töreni

Darende Ortaokulu Müdürü İlhami Yılmaz (65), öğretmenlik hayatına başladığı 40. yılında mesleğe veda etti. Kastamonu'da düzenlenen sürpriz uğurlama töreninde öğrenciler ve meslektaşları Yılmaz'ı uzun süre alkışladı.

Tören, okulda çalan son ders zilinin ardından gerçekleşti. Meslektaşları, Yılmaz'ı İstiklal Marşının okunması için okul bahçesine davet etti. Merdivenlerde sıralanan öğrenci ve öğretmenler toplu alkışlarla duygusal anlar yaşattı.

Öğrencilerle karşılaşınca duygulanan Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı; törende pasta kesildi ve okul bahçesinde bir veda programı düzenlendi.

Yılmaz, kendisi için hazırlanan sürpriz ve gösterilen ilgi için teşekkür ederek şunları söyledi: "Sene 1991 yılında Darende İlköğretim Okulunda idareciliğe başladım. Allah-u Teala 30 sene sonra idareciliğe başladığım yerde emekli olmayı nasip etti. Sağlıklı bir şekilde emekliye gelebildiğim için şükrediyorum".

Öğrencilere nasihatlerini de paylaşan Yılmaz, "Ailenizi, öğretmenlerinizi dinleyin ve iyi insan olun. Derslerinize çalışın, başarılı olun, vatana ve millete hayırlı evlatlar olun. İnşallah bizlerin, annenizin ve babanızın arzu ettiği ölçülerde en güzel yerlere gelmenizi temenni ederim. Ama bunun tek çaresi de çalışmak. Hangi işi yaparsanız yapın çalıştıktan sonra başaramayacağınız hiçbir iş yok" dedi.

Tören sonunda öğrencilerin ve öğretmenlerin yazdığı şarkı Yılmaz'a dinletildi. Vedalaşarak öğrencileriyle tek tek helalleşen Yılmaz, daha sonra okuldan ayrıldı.

