Van'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Van'da akşam başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; Meteoroloji uyarısı sonrası ekipler ve sürücüler tedbirli.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:34
Akşam saatlerinde etkili kar yağışı

Van'da günlerdir süren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji uyarısı sonrası başlayan yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Van ve çevresinde beklenen kar yağışı, akşam itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı yer yer etkisini artırırken, kent merkezinde de zaman zaman yoğunlaştı.

Trafik uyarıları ve ekiplerin hazırlığı

Kar yağışıyla birlikte sürücüler trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, karayolları ve belediye ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

