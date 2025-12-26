Van'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Kent Merkezi Beyaza Büründü
Akşam saatlerinde etkili kar yağışı
Van'da günlerdir süren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji uyarısı sonrası başlayan yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Van ve çevresinde beklenen kar yağışı, akşam itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı yer yer etkisini artırırken, kent merkezinde de zaman zaman yoğunlaştı.
Trafik uyarıları ve ekiplerin hazırlığı
Kar yağışıyla birlikte sürücüler trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, karayolları ve belediye ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
