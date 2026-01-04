DOLAR
Adem Uzun: Sivas’ta bin 208 kilometrelik karla mücadele — 'Sivas’tan Yunanistan sınırına kadar'

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kentteki karla mücadelede 11 bulvar, 2 bin 276 cadde, 2 bin 616 sokakta toplam bin 208 kilometrelik güzergâhta çalışma yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:55
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yürütülen karla mücadele çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştı. Uzun, çalışmanın Kasım ayının ilk haftalarından itibaren planlı biçimde başlatıldığını belirtti.

Kapsam ve planlama

Uzun, belediye ekiplerinin sahada geniş bir yol ağında görev aldığını vurguladı: 11 bulvar, 2 bin 276 cadde, 2 bin 616 sokak ve toplam bin 208 kilometrelik güzergâhta koordineli çalışma yapıldığını aktardı. Bu hatta dikkat çekici bir benzetme yaparak, söz konusu mesafenin Sivas’tan Yunanistan sınırına—yaklaşık bin 206 kilometre denk geldiğini söyledi.

Saha gücü ve uygulama

Çalışmaların hızlı ve etkili sürmesi için ön hazırlıkların yapıldığını kaydeden Uzun, ilk etapta 52 araç ve 380 personel ile sahaya çıkıldığını anlattı. Yağışın şiddeti ve sürenin uzaması üzerine araç kiralama planlaması yapıldığını; böylece 37’si kiralık olmak üzere toplam 89 araç ve 452 personel ile 7/24 esasına göre, üç vardiya halinde mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

Buzlanma ve kaygan zemine karşı yoğun önlem alındığını belirten Uzun, ani sıcaklık düşüşleriyle oluşabilecek risklere karşı bugüne kadar 6 bin ton tuz kullanıldığını açıkladı. Ayrıca ekipmanların bakım-onarımı, depo ve tuz alımları ile personel planlamalarının önceden yapıldığını aktardı.

Mahalle çalışmaları ve yerel koordinasyon

Mahalle bazlı yaklaşımın önemine değinen Uzun, muhtarlarla koordineli olarak yolların açılabilmesi için her mahalle muhtarına 1 kepçe ve 1 operatör tahsis edildiğini söyledi. Muhtarlar ve çağrı ekipleri aracılığıyla gelen taleplerin operatörlerle hızla çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Doğadaki canlılara destek

Uzun, soğuk hava şartlarında hayvan barınağındaki canlılar için de seferberlik ilan edildiğini belirterek, barınma, beslenme ve ısınma ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını ifade etti. Şehir genelindeki kedi evlerinin sayısının geçen yılki 5’ten bu yıl 19’a çıkarıldığını; bu alanlara ekiplerce mama bırakıldığını söyledi. Ayrıca zabıta ekiplerinin, yabani hayvan popülasyonunun fazla olduğu kırsal bölgelere yem bırakarak doğadaki canlılara destek verdiği aktarıldı.

Uzun sözlerini, Sivas Belediyesi olarak planlı, koordineli ve temkinli bir mücadele yürüttüklerini vurgulayarak tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

