DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.757.355,36 -0,17%

Adilcevaz’da Yerli Malı Haftası’nda Çiğ Köfteye Yoğun İlgi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Yerli Malı Haftası etkinliğinde Adıyaman çiğ köftesi, öğrenci ve velilerden büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:59
Adilcevaz’da Yerli Malı Haftası’nda Çiğ Köfteye Yoğun İlgi

Adilcevaz’da Yerli Malı Haftası’nda Çiğ Köfteye Yoğun İlgi

Aydınlar Beldesi İlkokulu’nda yerli ürün ve kültür buluşması

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, Adıyaman mutfağının simgelerinden çiğ köfte öğrenci ve veliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Aydınlar Beldesi İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde yerli ürünlerin önemi ve kültürel değerler hakkında bilgi aldı. Etkinlik kapsamında çiğ köfte tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi.

Öğrenciler çiğ köftenin yapımında kullanılan yerli ürünler hakkında bilgi edinirken, paylaşma ve tutumlu olma bilincinin önemi vurgulandı. Velilerin de katkıda bulunduğu programda renkli görüntüler oluştu.

Öğretmen Zehra Çelik, etkinliğin amacını açıklarken, "Bu tür etkinliklerle hem öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sağlıyor hem de kültürel değerlerimizi yaşatıyoruz" dedi.

Aydınlar Beldesi İlkokulu’nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliği, öğrencilerin mutluluğu ve yüksek katılımla tamamlandı.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİ İLKOKULU’NDA YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA...

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİ İLKOKULU’NDA YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ADIYAMAN’IN YÖRESEL LEZZETİ ÇİĞ KÖFTE ÖĞRENCİLER VE VELİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİ İLKOKULU’NDA YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Droneyle Görüntülenen Domuz Ailesi: Yumak Halinde Isınma Anı
2
Adilcevaz’da Yerli Malı Haftası’nda Çiğ Köfteye Yoğun İlgi
3
MTÜ'ye AB Desteği: Malatya'da İklim Direncini Güçlendirecek Akıllı Tarım Projesi
4
Erciş'te Asırlık Kış Mesaisi: Kızaklarla Ot Taşıma Geleneği
5
Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Hızlandı: Hızmalı ve Atatürk 2. Etap
6
Konyaaltı Belediyesi'nden Akdeniz Üniversitesi'nde Sıfır Atık Seferberliği
7
Erzurum'da Dijital Dünyada Çocuk Hakları İçin İmza Kampanyası

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı