Adilcevaz’da Yerli Malı Haftası’nda Çiğ Köfteye Yoğun İlgi

Aydınlar Beldesi İlkokulu’nda yerli ürün ve kültür buluşması

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, Adıyaman mutfağının simgelerinden çiğ köfte öğrenci ve veliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Aydınlar Beldesi İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, öğretmenlerin rehberliğinde yerli ürünlerin önemi ve kültürel değerler hakkında bilgi aldı. Etkinlik kapsamında çiğ köfte tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi.

Öğrenciler çiğ köftenin yapımında kullanılan yerli ürünler hakkında bilgi edinirken, paylaşma ve tutumlu olma bilincinin önemi vurgulandı. Velilerin de katkıda bulunduğu programda renkli görüntüler oluştu.

Öğretmen Zehra Çelik, etkinliğin amacını açıklarken, "Bu tür etkinliklerle hem öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sağlıyor hem de kültürel değerlerimizi yaşatıyoruz" dedi.

Aydınlar Beldesi İlkokulu’nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliği, öğrencilerin mutluluğu ve yüksek katılımla tamamlandı.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİ İLKOKULU’NDA YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ADIYAMAN’IN YÖRESEL LEZZETİ ÇİĞ KÖFTE ÖĞRENCİLER VE VELİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.