Adıyaman'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı

10 Ocak'ta Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren gazeteciler mezar başında Kur’an-ı Kerim okunarak anıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:51
Anma töreni mezar başında gerçekleşti

Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden gazeteciler mezarları başında anıldı.

Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinde köşe yazarından muhabire, dizgiciden gazete sahibine 14 basın mensubu hayatını kaybetti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle meslektaşları mezarları ziyaret etti, Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek şöyle konuştu: "Asrın felaketi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarımız 18 kişiydi. Bunun 14’ü Adıyaman’dan şehit verdik. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi, ağabeylerimizi mezar başlarından anmak için ilk geldiğimiz nokta burası oldu. Arkadaşlarımızı unutmuyoruz, asrın felaketini unutmuyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, mekanları cennet olsun. Gazeteci meslektaşlarımız her zaman kalbimizdeler, unutmayacağız"

Hayatını kaybeden gazetecilerin meslektaşları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü üzüntü içinde geçirdiklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

