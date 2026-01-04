Tunceli'de Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı — İl Özel İdaresi 7/24 Karla Mücadele

Tunceli'de Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

İl Özel İdaresi koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Tunceli genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmalarında, saha ekiplerinin yoğun mesaisi sonuç verdi. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen yürütülen çalışmalar neticesinde tüm köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülen operasyonlarda özellikle yüksek kesimler ve ulaşımı güç olan mezra yollarında ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gece gündüz görev yapan iş makineleri ve personel, olası aksaklıkların önüne geçmek için sahada bulunuyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla 7/24 esasına göre görev yapmaya devam ediyor. Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve vatandaşların ulaşım güvenliğinin öncelikli olduğunu bildirdi.

