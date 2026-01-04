DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.922.826,82 -0,94%

Tunceli'de Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı — İl Özel İdaresi 7/24 Karla Mücadele

Tunceli'de yoğun kar sonrası İl Özel İdaresi'nin 7/24 çalışmasıyla tüm köy yolları ulaşıma açıldı; mezra yollarındaki karla mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:10
Tunceli'de Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı — İl Özel İdaresi 7/24 Karla Mücadele

Tunceli'de Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

İl Özel İdaresi koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Tunceli genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmalarında, saha ekiplerinin yoğun mesaisi sonuç verdi. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen yürütülen çalışmalar neticesinde tüm köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülen operasyonlarda özellikle yüksek kesimler ve ulaşımı güç olan mezra yollarında ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gece gündüz görev yapan iş makineleri ve personel, olası aksaklıkların önüne geçmek için sahada bulunuyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla 7/24 esasına göre görev yapmaya devam ediyor. Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve vatandaşların ulaşım güvenliğinin öncelikli olduğunu bildirdi.

TUNCELİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BAŞLATILAN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI...

TUNCELİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BAŞLATILAN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TÜM KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILIRKEN, MEZRA YOLLARINDA EKİPLERİN ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

TUNCELİ GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BAŞLATILAN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı — İl Özel İdaresi 7/24 Karla Mücadele
2
Bayraktar: Azerbaycan'dan 33 milyar m³ Doğalgaz Anlaşması
3
Bodrum'da Deniz Çekildi: Gümbet ve Bitez'te 3-5 Metre Geri Çekilme
4
Yıldız Göleti Tamamen Dondu: Sivas’ta Kartpostallık Kış Manzarası
5
Ahmet Dede’nin Nazilli Koca Cami avlusuna sığan 63 yıllık ömrü
6
Türkiye'nin En Eski Kadastro Davası 75 Yıl Sonra Sonuçlandı
7
Adalet Bakanı Tunç Bandırma Günü’nde Karabüklülerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları