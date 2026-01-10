Van Başkale’de 24 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri 24 kilogram eroin ele geçirdi; paketler muhafaza altına alındı ve işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:31
Van’ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 24 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrası kırsalında müşterek bir operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu bulunan 24 kilo eroin paketleri muhafaza altına alındı ve soruşturma kapsamında işlemlere başlandı.

