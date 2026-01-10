Van Başkale’de 24 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 24 kilogram eroin ele geçirildi.
Operasyon Detayları
Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrası kırsalında müşterek bir operasyon düzenledi.
Operasyon sonucu bulunan 24 kilo eroin paketleri muhafaza altına alındı ve soruşturma kapsamında işlemlere başlandı.
VAN'DA 24 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ