Adıyaman'da Depremzedeler 'Eli Yaman' Çarşısında El Emeği Ürünlerini Satışa Sundular

Adıyaman'daki depremzede kadınlar, 'Eli Yaman' çarşısında el emeği ürünlerini sergileyerek ekonomi ve dayanışma örneği sergiliyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:09
Adıyaman'da Depremzedeler 'Eli Yaman' Çarşısında El Emeği Ürünlerini Satışa Sundular

Adıyaman'da depremzede kadınlar, 'Eli Yaman' çarşısında düzenlenen fuar alanında el emeği ürünlerini satışa sundu. Chicago merkezli Zakat Foundation of America (ZFA) işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje, kadınların zorluklara rağmen üreterek ev ekonomilerine katkı sağlamalarını destekliyor.

Fuar, tamamı depremzede olan kadınların el örgüsü, sabun, hediyelik eşyalar ve bakır işlemeciliği gibi ürünlerini sergilemesine olanak tanıyor. Atmalı Kadın Kooperatifi Başkanı Nurcan Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Davet üzerine fuara geldiklerini" belirterek, "Fuarda yöresel ürünler satmaktayız, yıkılmış şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için kadınlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kurdukları kooperatiflerde satış stantlarında satış yapmaktayız," dedi.

Fortuna Kadın Kooperatifi Başkanı Tuba Güleş ise depremzede kadınlarla birlikte enkazdan çıkardıkları eşyalarla yeniden hayata tutunduklarını vurguladı.

Adıyaman'da depremzede kadınlar, "Eli Yaman" çarşısında kurulan fuar alanında el emeği ürünlerini...

Adıyaman'da depremzede kadınlar, "Eli Yaman" çarşısında kurulan fuar alanında el emeği ürünlerini satışa sundu. Tamamı depremzede olan kadınlar, el emeği göz nuru el örgüsü, sabun, hediyelik eşya ve bakır işlemeciliği gibi ürünlerini fuar alanında sergileyerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Adıyaman'da depremzede kadınlar, "Eli Yaman" çarşısında kurulan fuar alanında el emeği ürünlerini...

Adıyaman'da depremzede kadınlar, "Eli Yaman" çarşısında kurulan fuar alanında el emeği ürünlerini satışa sundu. Tamamı depremzede olan kadınlar, el emeği göz nuru el örgüsü, sabun, hediyelik eşya ve bakır işlemeciliği gibi ürünlerini fuar alanında sergileyerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

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