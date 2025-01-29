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Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Emekli ikramiyelerine yapılacak yüzde 50 zamla birlikte 2025 yılında ödenecek miktar 4,500 TL'ye yükselebilir.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:12
Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Emeklilere Yüzde 50 Zam Müjdesi!

2025 yılında emekli ikramiyeleri ile ilgili beklentiler artarken, bu konu merakla takip ediliyor. Mevcut tahminlere göre, emekli ikramiyesi 4,500 TL'ye yükselebilir.

Geçmişte Verilen Zamlar

Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, emekli ikramiyelerinin miktarı 3,000 TL olarak belirlenmişti. Emekliler, 2025 yılı dini bayramlarında alacakları ikramiye miktarını merakla bekliyor.

Yeni İkramiye Miktarı

Gerçekleştirilecek yeni düzenlemelerle birlikte, emekli bayram ikramiyesinin %50 oranında artırılması ve 4,500 TL’ye ulaşması bekleniyor. Bu durumda emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 9,000 TL ikramiye alacak.

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Açıklamalar ve Beklentiler

Konuyla ilgili resmi duyuruların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında sürdürülen çalışmalar sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi açıklamanın yapılması planlanıyor.

Meclis Süreci

Emekli bayram ikramiyesindeki artışın yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gözler çevrildi. Yeni düzenlemenin, Ramazan Bayramı’na kadar Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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