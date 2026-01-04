DOLAR
Adıyaman'da Kar Yağışı: Vatandaşlar Sokak Hayvanlarını Besledi

Adıyaman'da eksi 9 dereceye düşen soğuk havada vatandaşlar sokak hayvanları için seferber oldu; kırsal ve kentte yiyecek ile mama bırakıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:58
Seferberlik yürekleri ısıttı

Adıyaman’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanları unutulmadı.

Hava sıcaklıklarının eksi 9 dereceye kadar düştüğü Adıyaman’da, vatandaşlar sokak hayvanları için adeta seferber oldu.

Kimi vatandaş kırsal bölgelerde karların üzerine yiyecek bırakırken, kimi vatandaşlar da evlerinin veya iş yerlerinin önüne mama bırakarak hayvanların karnını doyurmaya çalıştı.

Yürekleri ısıtan örnek davranışlar fotoğraf karelerine yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

