Adıyaman'da Kar Yağışı: Vatandaşlar Sokak Hayvanlarını Besledi

Seferberlik yürekleri ısıttı

Adıyaman’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı sonrası sokak hayvanları unutulmadı.

Hava sıcaklıklarının eksi 9 dereceye kadar düştüğü Adıyaman’da, vatandaşlar sokak hayvanları için adeta seferber oldu.

Kimi vatandaş kırsal bölgelerde karların üzerine yiyecek bırakırken, kimi vatandaşlar da evlerinin veya iş yerlerinin önüne mama bırakarak hayvanların karnını doyurmaya çalıştı.

Yürekleri ısıtan örnek davranışlar fotoğraf karelerine yansıdı.

