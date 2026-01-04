Adıyaman'da Karla Mücadele Sürüyor: 87 Araç, 124 Personelle 7/24

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

7/24 Sahada Ekipler

Erdoğan, karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirterek, il genelinde 87 araç ve 124 personelin sahada aktif olarak görev yaptığını ifade etti.

Ulaşıma Kesintisiz Erişim

Dört gün içerisinde toplam 3 bin 392 kilometrelik yol ağının 3 bin 338 kilometresinde çalışmaların tamamlandığını kaydeden Erdoğan, bu güzergahlarda ulaşımın aksamaması için yolların sürekli kontrol edilerek açık tutulduğunu vurguladı.

Dağlık kesimlerde çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, toplam 54 kilometrelik dağlık yol kesiminde karla mücadele faaliyetlerinin devam ettiğini ve bu bölgelerde yol güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin aralıksız görev yaptığını anlattı.

Buzlanmaya Karşı Tedbirler

Buzlanmaya karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Erdoğan, yol güvenliğini sağlamak için il genelinde 740 ton tuz kullanıldığını ve muhtemel buzlanmalara karşı ekiplerin sahadaki kontrollerini sürdürdüğünü belirtti.

Erdoğan, Adıyaman Valisi Osman Varol'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, karla mücadele sürecinde gösterilen sabır ve anlayış dolayısıyla tüm Adıyamanlılara teşekkür etti.

ADIYAMAN İL GENEL MECLİS BAŞKANI MEHMET CAN ERDOĞAN, İL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA KARŞI YÜRÜTÜLEN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.