AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

AFAD 23 Memur Alacak! Başvuru Şartları ve Detayları Neler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Resmi Gazete’nin 22 Aralık 2023 tarihli sayısında yayımladığı ilanla bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak için 23 memur alacağını açıkladı. Alınacak memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olacak. Ayrıca alımlar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak yapılacak.







AFAD MEMUR ALIMI BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

AFAD memur alımı başvuruları 12 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 21 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların KPSS’den ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

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AFAD MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

AFAD, 23 memur alımı için şu şekilde bir kontenjan dağılımı belirledi:

8 (sekiz) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı,

15 (onbeş) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı,

olmak üzere toplamda 23 memur alımı yapılacak.

DENETÇİ YARDIMCISI KONTENJAN DAĞILIMI





UZMAN YARDIMCISI KONTENJAN DAĞILIMI





AFAD MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanı sıra özel şartlar da aranacak. Özel şartlar şöyle:

KPSS Şartı: Adayların 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Eğitim Şartı: Adayların alım yapılacak alanına göre en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

Yaş Şartı: Adayların 2024 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. (01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

Yabancı Dil Şartı: Uzman Yardımcısı alımı için adayların 21 Şubat 2022 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları gerekiyor.

AFAD memur alımı ne zaman yapılacak?

AFAD memur alımı başvuruları 12 Şubat 2024 - 21 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sonuçları ise ilerleyen günlerde AFAD’ın resmi internet sitesinde duyurulacak.

AFAD memur alımı için KPSS şartı var mı?

Evet, AFAD memur alımı için KPSS şartı var. Adayların 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

AFAD memur alımı için yaş şartı var mı?

Evet, AFAD memur alımı için yaş şartı var. Adayların 2024 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. (01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

AFAD memur alımı için yabancı dil şartı var mı?

Evet, AFAD memur alımı için yabancı dil şartı var. Uzman Yardımcısı alımı için adayların 21 Şubat 2022 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları gerekiyor.