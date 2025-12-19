DOLAR
Afyonkarahisar'da Geçici Maden Arama İzni Verilen Meralarda Denetim

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, geçici maden arama izni verilen meralarda vejetasyon kontrolleri yaparak meraların sürdürülebilirliğini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:59
Afyonkarahisar'da Geçici Maden Arama İzni Verilen Meralarda Denetim

Afyonkarahisar'da geçici maden arama izni verilen meralarda kapsamlı denetim

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, il genelinde geçici maden arama izni verilen alanlarda saha kontrolleri gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen kontrollerin ardından kurumun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meralarımızı koruyor, geleceğe taşıyoruz. Bu çerçevede il müdürlüğümüz Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde geçici maden arama izni verilen alanlarda kontroller yapılmakta; meralarımızın sürdürülebilirliği amacıyla genel vejetasyon durumu incelenmektedir. Vejetasyon yani belirli bir coğrafi bölge üzerinde benzer iklim, toprak ve diğer çevresel faktörlere sahip bitkilerin bir araya gelerek oluşturduğu bitki örtülerinin kontrolleri de meralarımızda yapılmaktadır"

Denetimlerin amacı

Yapılan kontrollerle meraların ekolojik yapısının korunması ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Kurum, saha izleme çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceğini bildirdi.

