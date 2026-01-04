Afyonkarahisar'da Yellibel Yaylası'nda Mahsur Kalan 2 Kişi 1 Saatte Kurtarıldı

Emirdağ'da ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi

Afyonkarahisar’da Yellibel Yaylası'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Emirdağ ilçesindeki Yellibel Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 acil çağrı merkezini arayan bir şahıs araçlarının yayla yolunda kara saplandığını ve mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri ile bölgeye gitti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

