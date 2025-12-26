DOLAR
Afyonkarahisar Şuhut'ta Anadolu Yaban Koyunu üretimi sürüyor

Afyonkarahisar Şuhut tesislerinde endemik Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica) üretimi, DKMP 5. Bölge Müdürlüğü'nün izleme, koruma ve habitat destek çalışmalarıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:17
Endemik türün korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız

Türkiye’de sadece belirli bölgelerde yaşayan, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan endemik Anadolu Yaban Koyunu'nun Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki tesislerde üretimi devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ovis gmelinii anatolica türünün görkemli boynuz yapısı, çevikliğini gösteren güçlü fiziği ve ülkemize özgü genetik mirasıyla Anadolu’nun yabani yaşamının en değerli sembollerinden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Afyonkarahisar DKMP Müdürlüğü olarak Şuhut Anadolu Yaban Koyunu Üretme Tesisinden bu nadir türün doğaya dönüşü ve geleceğe güvenle taşınması için izleme, koruma ve habitat destek çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

"Doğamızın gerçek sahiplerini korumak hepimizin sorumluluğudur" ifadeleriyle yapılan açıklama, türün korunmasına yönelik kararlılığı ortaya koydu.

