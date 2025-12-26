DOLAR
Kazlarla Yabani Otla Mücadele: MAREM’den Çevreci Uygulama

MAREM, meyve bahçelerinde yabani otla mücadelede kaz yetiştiriciliğini başlattı; ilk etapta 100 kaz getirildi, 250 kazla yaygınlaştırılması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:45
Kazlarla Yabani Otla Mücadele: MAREM’den Çevreci Uygulama

Kazlarla Yabani Otla Mücadele: MAREM’den Çevreci Uygulama

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM), meyve bahçelerinde yabani otla mücadelede kimyasal kullanımını azaltmak amacıyla entegre mücadele programı kapsamında kaz yetiştiriciliği uygulamasını başlattı. Proje, çevre dostu ve ekonomik bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Uygulamanın ilk etabı

Örnek proje çerçevesinde Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden getirilen 100 adet kaz, MAREM bahçelerinde otlatılmaya başlandı. MAREM ekipleri, kazların meyve bahçelerinde yabani otları ve bazı zararlı böcekleri tüketerek doğal biyolojik mücadele sağladığını vurguladı.

Çiftçiye ekonomik ve ekolojik katkı

Uygulamanın amacı, hem çevrenin korunması hem de ilaç kullanımının azaltılması. Kazların otlatılmasıyla kimyasal ilaç bağımlılığının azalacağı, bunun yanı sıra kaz gübresinin toprağa organik madde kazandırarak verimliliği artırdığı bildirildi. Yetkililer, kazların düşük yem maliyetiyle yetiştirilebildiğine dikkat çekerek, kaz eti, yumurtası ve tüyünün de üreticiye ekonomik kazanç sağlayacağını belirtti.

Yaygınlaştırma hedefi

Projeye örnek uygulama olarak başlanan süreçte, önümüzdeki günlerde 250 kazın daha MAREM bahçelerinde otlatılacağı aktarıldı. MAREM tarafından başlatılan bu uygulamanın, meyve bahçelerinde yabani otla mücadelede kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması ve üreticilere sürdürülebilir, doğal bir alternatif sunması hedefleniyor.

