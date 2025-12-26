DOLAR
42,9 -0,21%
EURO
50,52 0,53%
ALTIN
6.233,28 -1,02%
BITCOIN
3.825.076,28 -1,46%

Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü

Hacıbaba Pastaneleri'nin 41'inci yılına özel indirimleri, artan talep üzerine kampanyanın uzatılmasına ve üretimin üç vardiyaya çıkarılmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:53
Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü

Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü

Başlangıçta sınırlı süreli kampanya, talep artışıyla uzatıldı; üretim üç vardiyaya çıkarıldı

Diyarbakır’ın köklü tatlı markalarından Hacıbaba Pastaneleri, kuruluşunun 41’inci yılına özel başlattığı indirimlerle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başlangıçta sınırlı süre için planlanan kampanya, artan talep nedeniyle uzatıldı.

Uygulanan indirimler sonrası şubelerde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, firma yetkilileri taleplere yetişebilmek için üretimi artırdı. Hacıbaba Pastaneleri, artan siparişleri karşılamak amacıyla 3 vardiya halinde çalışmasına rağmen zaman zaman talepleri karşılamakta zorlanıyor. Yıllardır Diyarbakır halkına kaliteli ve geleneksel tatlıları uygun fiyatlarla sunmayı ilke edinen Hacıbaba Pastaneleri'nin 41’inci yıl kampanyası, hem vatandaşları memnun etti hem de tatlı severlerin yoğun ilgisini çekti.

Hacıbaba Pastanelerinde baklava baş ustası Ali Kaya, geçici bir süre için kampanya yapıldığını fakat talebin aşırı yoğun olduğunu görünce süresiz hale getirmeye karar verdiklerini söyledi. Kaya, "Şu anda ürünlerin yetişmemesi nedeniyle vardiya sayımızı bir artırarak, halkın bu talebini karşılamak için toplamda üç vardiya halinde üretime devam ediyoruz. Buna rağmen hâlâ zaman zaman yetişmeme durumu yaşanıyor. Bunun için de farklı alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Şu an genel olarak iyi gidiyor. Özellikle indirim sonrası kalitenin düştüğüne dair halkın aklında soru işareti oluşmasını istemedik. Aksine kaliteyi daha da artırdık. Örneğin ürünlerimizde kullandığımız ceviz oranını yükselterek kaliteyi artırdık. Ürün çeşitliliği de şu anda gündemimizde. Yapılan toplantılarda, 41’inci yıla özel olarak farklı ürünlerin de indirime girme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor" dedi.

Hacıbaba Pastanelerinde kadayıf baş ustası Sedat Elhakan ise vatandaşlara özel olarak genel ürünlerde kampanya başlattıklarını söyledi. Elhakan, "Bu kampanya nedeniyle yoğun bir talep oluştu. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Bu yüzden vardiya sistemine geçtik. Normalde tek vardiya ile çalışıyorduk, şu anda ikinci ve üçüncü vardiyayı da devreye aldık. Tamamen müşterilerimizin, halkımızın talebini karşılayabilmek adına bu adımı attık. İnanın şu an yetiştirebilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ancak yine de zaman zaman yetersiz kalıyor. Bu nedenle farklı farklı çözüm yolları üzerinde düşünüyoruz. İnşallah daha uzun vadeli ve kalıcı çözümlerle bu süreci daha sağlıklı şekilde yönetmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

UYGULANAN İNDİRİMLER SONRASI ŞUBELERDE OLUŞAN YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKERKEN, FİRMA YETKİLİLERİ...

UYGULANAN İNDİRİMLER SONRASI ŞUBELERDE OLUŞAN YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKERKEN, FİRMA YETKİLİLERİ TALEPLERE YETİŞEBİLMEK İÇİN ÜRETİMİ ARTIRDI

UYGULANAN İNDİRİMLER SONRASI ŞUBELERDE OLUŞAN YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKERKEN, FİRMA YETKİLİLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzmanlar Uyardı: Ayılar Kış Uykusu Öncesi Yeni Bölgelerde Görülüyor
2
Devrek’te Regaip Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
3
Çermik'te Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi
4
Kırıkkale Valisi Makas: "Kimse sokakta kalmasın, misafir edelim"
5
Van İl Müftüsü Şık: Taziye yemekleri aileleri borca sürüklüyor
6
Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni İnceledi
7
Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı