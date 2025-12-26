Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü

Başlangıçta sınırlı süreli kampanya, talep artışıyla uzatıldı; üretim üç vardiyaya çıkarıldı

Diyarbakır’ın köklü tatlı markalarından Hacıbaba Pastaneleri, kuruluşunun 41’inci yılına özel başlattığı indirimlerle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başlangıçta sınırlı süre için planlanan kampanya, artan talep nedeniyle uzatıldı.

Uygulanan indirimler sonrası şubelerde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, firma yetkilileri taleplere yetişebilmek için üretimi artırdı. Hacıbaba Pastaneleri, artan siparişleri karşılamak amacıyla 3 vardiya halinde çalışmasına rağmen zaman zaman talepleri karşılamakta zorlanıyor. Yıllardır Diyarbakır halkına kaliteli ve geleneksel tatlıları uygun fiyatlarla sunmayı ilke edinen Hacıbaba Pastaneleri'nin 41’inci yıl kampanyası, hem vatandaşları memnun etti hem de tatlı severlerin yoğun ilgisini çekti.

Hacıbaba Pastanelerinde baklava baş ustası Ali Kaya, geçici bir süre için kampanya yapıldığını fakat talebin aşırı yoğun olduğunu görünce süresiz hale getirmeye karar verdiklerini söyledi. Kaya, "Şu anda ürünlerin yetişmemesi nedeniyle vardiya sayımızı bir artırarak, halkın bu talebini karşılamak için toplamda üç vardiya halinde üretime devam ediyoruz. Buna rağmen hâlâ zaman zaman yetişmeme durumu yaşanıyor. Bunun için de farklı alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Şu an genel olarak iyi gidiyor. Özellikle indirim sonrası kalitenin düştüğüne dair halkın aklında soru işareti oluşmasını istemedik. Aksine kaliteyi daha da artırdık. Örneğin ürünlerimizde kullandığımız ceviz oranını yükselterek kaliteyi artırdık. Ürün çeşitliliği de şu anda gündemimizde. Yapılan toplantılarda, 41’inci yıla özel olarak farklı ürünlerin de indirime girme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor" dedi.

Hacıbaba Pastanelerinde kadayıf baş ustası Sedat Elhakan ise vatandaşlara özel olarak genel ürünlerde kampanya başlattıklarını söyledi. Elhakan, "Bu kampanya nedeniyle yoğun bir talep oluştu. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Bu yüzden vardiya sistemine geçtik. Normalde tek vardiya ile çalışıyorduk, şu anda ikinci ve üçüncü vardiyayı da devreye aldık. Tamamen müşterilerimizin, halkımızın talebini karşılayabilmek adına bu adımı attık. İnanın şu an yetiştirebilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ancak yine de zaman zaman yetersiz kalıyor. Bu nedenle farklı farklı çözüm yolları üzerinde düşünüyoruz. İnşallah daha uzun vadeli ve kalıcı çözümlerle bu süreci daha sağlıklı şekilde yönetmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

